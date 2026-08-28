ラファエル・レオンに急展開！ ガラタサライへ、ミランの収入はいくらになるのか

ラファエル・レオンがガラタサライへ移籍する。決断は下された。ポルトガル人アタッカーは今朝、シーズン当たり手取り750万ユーロの給与を保証する用意があるアストン・ビラのオファーを受け入れる方向に傾いていたが、昼食後に考えを変えることを選んだ。近い将来、イスタンブールのクラブでプレーすることになる。クラブは選手本人と合意に達しており、同選手には2030年まで年俸1200万ユーロに加えてボーナスが保証される。また、ミランとも合意している。 ミランは固定分4000万ユーロに加えてボーナス300万ユーロを受け取る。さらに将来の再売却時の20％も含まれる。