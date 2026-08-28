ラファエル・レオンがガラタサライへ移籍する。決断は下された。ポルトガル人アタッカーは今朝、シーズン当たり手取り750万ユーロの給与を保証する用意があるアストン・ビラのオファーを受け入れる方向に傾いていたが、昼食後に考えを変えることを選んだ。近い将来、イスタンブールのクラブでプレーすることになる。クラブは選手本人と合意に達しており、同選手には2030年まで年俸1200万ユーロに加えてボーナスが保証される。また、ミランとも合意している。 ミランは固定分4000万ユーロに加えてボーナス300万ユーロを受け取る。さらに将来の再売却時の20％も含まれる。
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翻訳者：
ラファエル・レオンに急展開！ ガラタサライへ、ミランの収入はいくらになるのか
アモリムは彼を見限っていた
ラファエル・レオンの退団が近いことは以前から明らかだったが、昨日、ヴェネツィア戦前日の会見でルベン・アモリムがそれを認めた。「レオンは非常に優れた選手で、正しいメンタリティーで臨めば、世界中のどのチームでもプレーできる。時としてサッカーでは、別の場所へ向かわなければならない時が来る」
ミランでの総括
2019年夏にリールからミラノへ加入したレオンは、ミランで291試合に出場し、80ゴール65アシストを記録している。獲得タイトルには、ピオリ監督の下で制した2022年のセリエA優勝、そしてコンセイソン監督が率いていた2025年のスーペルコッパがある。
約2900万のキャピタルゲイン
2026年6月30日時点でのレオンの帳簿価額は1120万ユーロで、金額の正式発表を待つ段階ではあるものの、キャピタルゲインは2900万ユーロ弱（2880万ユーロ）になる見込みだ。
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