ラファエル・レオンがミラン退団へ。ローマと接触、チェルシーも浮上。サウジアラビア行きの選択肢も排除できない

レオンには以前からガラタサライが関心を示しており、すでに本人の周辺関係者およびミランと話し合いを行っていて、来週初めまでの決着を望んでいる。 トルコのクラブは、アーセナルのマルティネッリに断られた後、ポルトガル人アタッカー獲得に向けて加速したい考えで、選手には年俸1000万〜1200万ユーロの手取りによる5年契約が約束されている。元リールのレオンには別の優先事項、つまりプレミアリーグ移籍があるが、スュペル・リグ移籍の可能性を閉ざしてはいない。実現すれば、リーグ屈指の高給取りの1人になる。今後数日が、この取引が成立するかを見極めるうえで決定的になる。確かなのは、ガラタサライがこのオペレーションをまとめたいのであれば、現在ボーナス込みで3500万ユーロにとどまっているオファー額を引き上げなければならないということだ。当初の評価額6000万ユーロから下げたミランは、4500万ユーロを求めている。完全移籍、または有償レンタル＋有利な条件での買い取り義務付きでの移籍を望んでいる。











