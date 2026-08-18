ラファエル・レオンの未来はミランから遠ざかっている。 確定ではないが、状況証拠はその方向を示している。ポルトガル代表FWは、夏前に公の場でミランでの冒険に終止符を打ち、新たな経験に挑戦したいという希望を認めていた。アモリム体制の構想外となった選手リストには入っていないものの、引き続き放出候補にとどまっている。そして、予定されているオーナーのカーディナーレ氏との会談が、このシナリオを裏付けることになる。2026-27シーズンのミランは、背番号10を欠いて再出発する見通しで、よほどのサプライズがない限り、9月からは新たなユニフォームをまとうことになる。
翻訳者：
ラファエル・レオンがミラン退団へ。ローマと接触、チェルシーも浮上。サウジアラビア行きの選択肢も排除できない
ガラタサライが依然として最有力候補だ
レオンには以前からガラタサライが関心を示しており、すでに本人の周辺関係者およびミランと話し合いを行っていて、来週初めまでの決着を望んでいる。 トルコのクラブは、アーセナルのマルティネッリに断られた後、ポルトガル人アタッカー獲得に向けて加速したい考えで、選手には年俸1000万〜1200万ユーロの手取りによる5年契約が約束されている。元リールのレオンには別の優先事項、つまりプレミアリーグ移籍があるが、スュペル・リグ移籍の可能性を閉ざしてはいない。実現すれば、リーグ屈指の高給取りの1人になる。今後数日が、この取引が成立するかを見極めるうえで決定的になる。確かなのは、ガラタサライがこのオペレーションをまとめたいのであれば、現在ボーナス込みで3500万ユーロにとどまっているオファー額を引き上げなければならないということだ。当初の評価額6000万ユーロから下げたミランは、4500万ユーロを求めている。完全移籍、または有償レンタル＋有利な条件での買い取り義務付きでの移籍を望んでいる。
ローマが接触、チェルシーが浮上
ガゼッタ・デッロ・スポルトによると、レオン獲得に向けて接触したイタリアのクラブはローマだが、コスト面と、レオン本人がセリエAの別クラブを選ぶ意思がないことから、交渉を深めない判断を下した。引き続き本人の希望はプレミアリーグで、それがかなう可能性もある。ある代理人がチェルシーへの移籍を試みており、そこで同じ代表のチームメートであるペドロ・ネトの後釜となる見通しだ。ペドロ・ネトにはマンチェスター・シティとサウジアラビアのクラブ、アル・ヒラルが関心を示している。サウジアラビアは引き続き水面下の選択肢にあるが、現実味のあるオプションだ。レオンにとってもミランにとっても、今は決断の時であり、8月末までに両者は別れることになる。
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