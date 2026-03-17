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ラファエル・レアオ、クリスチャン・プリシッチとの口論やACミラン戦での敗北に伴う交代への激怒を受け、聖書を引用して反論
サン・シーロの嵐の中、レアオは聖書に救いを求める
セリエAでの1-0の敗戦がもたらした悪影響は、精神的な局面へと発展した。試合直後、レアオはインスタグラムを通じて批判者たちに向けて鋭いメッセージを発した。背番号10の彼は、ルカによる福音書の節を翻訳したストーリーを投稿し、その言葉をイエスの言葉として引用した。彼は次のように記した。「自分の力の及ぶ範囲で行動しなさい。不可能なことは、私の仕事だ。」
- AFP
楽屋での緊張が高まる
この謎めいたSNSへの投稿は、チーム内での関係が著しく悪化しているという報道を受けてのものだ。ローマでは緊張が最高潮に達し、レオとプリシッチが渦巻く嵐の中心に立っていたが、その騒動は試合終了のホイッスルが鳴った後も続いた。 ピッチ上でもその摩擦は明らかで、ポルトガル人FWはパスが通らなかったことに苛立ちを隠せず、アメリカ人チームメイトに向かって繰り返し身振りで抗議していた。報道によると、この騒動は非公開の場でもエスカレートし、2人の主力アタッカーはロッカールームで、戦術的なポジション取りについて互いに説明を求め合い、普段以上に激しい口論を繰り広げたという。
アッレグリは仲裁役を務めざるを得なかった
マッシミリアーノ・アッレグリ監督は現在、スター選手たちのエゴをうまくコントロールしようと苦心し、極めて困難な状況に直面している。報道によると、対立が完全に制御不能になるのを防ぐため、彼はロッカールームに自ら介入せざるを得なかったという。アッレグリ監督は、逃したチャンスを認めつつも、表向きは不和を軽視しようとして次のように述べた。「試合に負けると、後から振り返って多くのことが見えてくるものだ。 「プリシッチはコンディション面で成長していると思うし、レアオにはゴールキーパーと一対一になるチャンスが2、3回あったはずだ」
その直前に、このウイング選手は監督からの抱擁を2度も拒んだ上、クーラーバッグを蹴り飛ばしていた。
- Getty/GOAL
火花を散らすパートナーシップ
この痛恨の0-1の敗北により、セリエA優勝への道のりはさらに険しくなった。現在、同チームは勝ち点60で、勝ち点68を誇る首位インテルに後れを取っており、シーズン終了まで残り9試合となっている。次節は、セリエAで14位につけるトリノとの対戦となる。
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