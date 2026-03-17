ラファエル・レアオ、クリスチャン・プリシッチとの口論やACミラン戦での敗北に伴う交代への激怒を受け、聖書を引用して反論

マッシミリアーノ・アッレグリ監督は現在、スター選手たちのエゴをうまくコントロールしようと苦心し、極めて困難な状況に直面している。報道によると、対立が完全に制御不能になるのを防ぐため、彼はロッカールームに自ら介入せざるを得なかったという。アッレグリ監督は、逃したチャンスを認めつつも、表向きは不和を軽視しようとして次のように述べた。「試合に負けると、後から振り返って多くのことが見えてくるものだ。 「プリシッチはコンディション面で成長していると思うし、レアオにはゴールキーパーと一対一になるチャンスが2、3回あったはずだ」

その直前に、このウイング選手は監督からの抱擁を2度も拒んだ上、クーラーバッグを蹴り飛ばしていた。