移籍への願望に加え、レアオはサン・シーロでの直近のシーズンについて戦術面での不満も明かした。このウイングは、コーチ陣のシステムが自分の長所を生かさず、個人もチームも不安定だったと指摘。その結果、心身ともに疲れ果てたと語った。

「厳しいシーズンだった。股関節の痛みに耐えながら4〜5カ月、自分のスタイルに合わないポジションでプレーした」とレアオは認めた。「戦術が僕を活かしきれなかった。自分なら違いを生み出せると感じていたが、チーム戦術がそれを許すポジションに僕を置いてくれなかった。精神的に消耗した。

とはいえ、キャリアを通じてセカンドストライカーとしてプレーする機会は多く、それが自分にとって最も好きなポジションだ。また、特にポルトガル代表のようなチームではフォールス9としてもプレーできる。ウインガーとしてプレーする場合、ドリブルを仕掛けた後にシュート、ドリブル継続、クロスのいずれかを考える時間がある。 セカンドストライカーではゴール近くで即座に判断し、アシストかシュートを選ぶ必要がある。その精度が私の課題だ。サッカーは数字がすべてで、私にはその最後のステップが欠けている」