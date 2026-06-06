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ラファエル・レアオはラ・リーガよりプレミアリーグを志望。このウイングはACミランを去る「必要性」を感じていると認めた。
レアオ、ミラン退団を示唆
レアオはミランを離れて新挑戦をしたいと語り、移籍が囁かれている。ポルトガル代表は「セリエAの戦術が自分のスタイルに完全には合わない」と指摘。海外移籍で才能がさらに伸びると語り、プレミアリーグとラ・リーガを理想的な舞台に挙げた。特にイングランド行きに魅力を感じていると明かした。
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レアオは新たなスタートを切りたいと語った。
サン・シーロで苦戦した今シーズン、過渡期にあるミランの状況を受け、チームを率いるFWレアオが移籍の可能性に言及した。
スポーツTVのインタビューでレアオは「違いを生み出せると感じていたが、チームの戦術ではそれができる立場に置かれなかった。 「新たな挑戦が必要だ。イタリアのリーグは進化しているが、私のプレースタイルにはプレミアリーグやラ・リーガの方が合う。そこでなら才能をより発揮できる。プレミアリーグのチャンスが来ればとても嬉しい。自分の才能を、高いレベルで互角に戦えると思うからだ」
ミランの戦術への不満
移籍への願望に加え、レアオはサン・シーロでの直近のシーズンについて戦術面での不満も明かした。このウイングは、コーチ陣のシステムが自分の長所を生かさず、個人もチームも不安定だったと指摘。その結果、心身ともに疲れ果てたと語った。
「厳しいシーズンだった。股関節の痛みに耐えながら4〜5カ月、自分のスタイルに合わないポジションでプレーした」とレアオは認めた。「戦術が僕を活かしきれなかった。自分なら違いを生み出せると感じていたが、チーム戦術がそれを許すポジションに僕を置いてくれなかった。精神的に消耗した。
とはいえ、キャリアを通じてセカンドストライカーとしてプレーする機会は多く、それが自分にとって最も好きなポジションだ。また、特にポルトガル代表のようなチームではフォールス9としてもプレーできる。ウインガーとしてプレーする場合、ドリブルを仕掛けた後にシュート、ドリブル継続、クロスのいずれかを考える時間がある。 セカンドストライカーではゴール近くで即座に判断し、アシストかシュートを選ぶ必要がある。その精度が私の課題だ。サッカーは数字がすべてで、私にはその最後のステップが欠けている」
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ミランのスター選手の将来は不透明だ
ミランにとって重要な夏を前に、レアオの公のコメントが彼の将来をめぐる議論を活発化させそうだ。このウイングは依然としてクラブの貴重な戦力だが、新たな挑戦を求める意向はロッソネリの首脳陣に圧力をかけるだろう。レアオはプレミアリーグへの憧れを表明し、ラ・リーガも選択肢に挙げている。今後、欧州のトップクラブの関心が具体的な移籍話につながるか注目される。