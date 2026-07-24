『コリエレ・デロ・スポルト』によると、ミランはポルトガル代表FWレオの売却で5,000万～6,000万ユーロの資金調達を狙っている。フェネルバフチェは獲得に向けて動きを加速させ、数時間以内にミラノでレオの代理人と会談する予定だが、ミランへの正式オファーはまだ提出されていない。

ミランは、マリオ・ギラとゴンサロ・ラモス加入後に必要な資金をレアオの売却で捻出する方針だ。レアオはプレミアリーグやスペインからの関心を待っているが、現時点で具体的な動きがあるのはフェネルバフチェとガラタサライだけである。







