Getty Images Sport
翻訳者：
ラファエル・レアオのプレミアリーグ移籍が噂されている。サン・シーロでの将来が不透明な中、ACミランのウインガーはマンチェスター・ユナイテッドを「お気に入りのチーム」に挙げた。
移籍の噂がさらに高まっている
- AFP
ウィンガーがイングランド移籍を希望
ポッドキャストでプレミアリーグを観るかと問われた代表FWは「もちろん」と即答。好きなチームを聞かれると「ユナイテッドです。幼少期、クリスティアーノ・ロナウドに憧れてよく試合を観ていました。アーセナルも好きです」と語った。
それでも『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、26歳の彼はイタリアで名誉挽回を目指しており、苦難のシーズンを乗り越えるため、クラブのシニアアドバイザーであるズラタン・イブラヒモビッチに残留の意思を伝えたという。
財政的圧力が評価のきっかけとなる
レアオは残留を希望しているが、ミランのオーナー陣は彼を不要と判断し、オファーを歓迎する方針だ。5位で終わったミランは、EL収入だけでは財政を賄えず、選手放出が必要だ。 さらにマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任で戦術的な空白も生じている。彼の硬直した3-5-2システムでは、レアオは得意のウイングではなく、不自然な中央のポジションに押し込まれていた。
- Getty Images Sport
ワールドカップの開幕が迫っている
2026年W杯ポルトガル代表暫定27名に選ばれた攻撃的選手は、クラブでの去就不安を早く解消する必要がある。グループKではコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。大会後、レアオの将来は新監督の戦術と、彼が残留を要求するかどうかで決まる。