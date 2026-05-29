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AC Milan v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ラファエル・レアオのプレミアリーグ移籍が噂されている。サン・シーロでの将来が不透明な中、ACミランのウインガーはマンチェスター・ユナイテッドを「お気に入りのチーム」に挙げた。

移籍情報
ラファエル・レオン
ACミラン
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
セリエ A

ACミランのウイング、ラファエル・レアオが「最も観戦したいイングランドのクラブはマンチェスター・ユナイテッド」と発言し、移籍噂が再燃している。クラブがチャンピオンズリーグ出場権を逃したため、ポルトガル人アタッカーの去就は不透明で、売却の可能性もある。

  • 移籍の噂がさらに高まっている

    レオーはポッドキャストCernucci」でマンチェスター・ユナイテッドへの賞賛を表明。これを受け、移籍噂が再燃している。ユナイテッドは試合を左右するトップウインガーを求めており、近年も複数回リンクされてきた。ミランが来季CL出場権を逃したため、クラブには財政均衡を求める圧力がかかっており、移籍話に注目が集まる。

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    ウィンガーがイングランド移籍を希望

    ポッドキャストでプレミアリーグを観るかと問われた代表FWは「もちろん」と即答。好きなチームを聞かれると「ユナイテッドです。幼少期、クリスティアーノ・ロナウドに憧れてよく試合を観ていました。アーセナルも好きです」と語った。

    それでも『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、26歳の彼はイタリアで名誉挽回を目指しており、苦難のシーズンを乗り越えるため、クラブのシニアアドバイザーであるズラタン・イブラヒモビッチに残留の意思を伝えたという。

  • 財政的圧力が評価のきっかけとなる

    レアオは残留を希望しているが、ミランのオーナー陣は彼を不要と判断し、オファーを歓迎する方針だ。5位で終わったミランは、EL収入だけでは財政を賄えず、選手放出が必要だ。 さらにマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任で戦術的な空白も生じている。彼の硬直した3-5-2システムでは、レアオは得意のウイングではなく、不自然な中央のポジションに押し込まれていた。

  • Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ワールドカップの開幕が迫っている

    2026年W杯ポルトガル代表暫定27名に選ばれた攻撃的選手は、クラブでの去就不安を早く解消する必要がある。グループKではコンゴ民主共和国、ウズベキスタン、コロンビアと対戦する。大会後、レアオの将来は新監督の戦術と、彼が残留を要求するかどうかで決まる。