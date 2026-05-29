ラファエル・レアオのプレミアリーグ移籍が噂されている。サン・シーロでの将来が不透明な中、ACミランのウインガーはマンチェスター・ユナイテッドを「お気に入りのチーム」に挙げた。

レアオは残留を希望しているが、ミランのオーナー陣は彼を不要と判断し、オファーを歓迎する方針だ。5位で終わったミランは、EL収入だけでは財政を賄えず、選手放出が必要だ。 さらにマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任で戦術的な空白も生じている。彼の硬直した3-5-2システムでは、レアオは得意のウイングではなく、不自然な中央のポジションに押し込まれていた。