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ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ワールドカップの日本戦でキャプテンを務めたヴィルジル・ファン・ダイクのプレーに「衝撃を受けた」と語り、彼を「ボーイング747」に例えた。
ファン・デル・ファールトがファン・ダイクに放った「ボーイング」という皮肉
オランダはダラスでの日本戦を2-2の引き分けで終え、ワールドカップをスタートさせた。試合中、ファン・デル・ファールトはNOSのスタジオでファン・ダイクのパフォーマンスを批判。元オランダ代表でレアル・マドリードのプレイメーカーは、主将のターンが「ボイング747並みに遅い」と辛口評価し、改善を期待した。
スコアが0-0のハーフタイムに彼はこう語った。「正直、ファン・ダイクのプレーにはショックを受けた。特にターンがぎこちなく、ボーイング747が旋回するようだ。大会が進むにつれ、もっと素早くターンできるようになってほしい」
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ロイ・キーンは異なる視点を提供する
ファン・デル・ファールトがDFの衰えを指摘した一方、ロイ・キーンはITVで前向きな見方を示した。元マンチェスター・ユナイテッドの主将は、クラブでの不調にもかかわらずファン・ダイクの先制点を「純粋なクラス」と称えた。
「グラフェンベルフの素晴らしいクロスだった。セットプレーでの強さは周知だ」とキーン。「ファン・ダイクは得点面で好調だ。厳しいシーズンを過ごしてきたが、今夜のクロスはイマイチでも、グラフェンベルフが蹴ると…… 日本が下がり、ボールが入ると、ヴァン・ダイクのヘディングは絶品だった。脅威的な存在で、素晴らしいフィニッシュ。ポストに当たって決まった。スピードはなくても、コントロールが巧みだった。日本の守備は甘く、彼らは深く下がっていたが、美しいプレーだった。最初から最後まで見通し、本当に素晴らしいフィニッシュ。この時点で試合を支配していた。」
ダラスでの波乱万丈な夜
オランダの主将ファン・ダイクにとって、この夜は明暗が分かれた。日本の素早いカウンターに守備は危うさを見せたが、51分にはグラヴェンベルクのクロスを高い打点で合わせ、鈴木錫を破るヘディングで先制。批判を封じたかに見えた。
このゴールにAT&Tスタジアムに集まったオランダサポーターは歓喜したが、その喜びは束の間だった。日本代表は粘り強い攻撃で2度追い付き、中村圭斗と鎌田大地のゴールでファン・ダイクとサマーヴィルの得点を帳消しにした。グループFの勝ち点は分け合った。
- AFP
ファン・ダイク、悔しい先制点に反応
マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたファン・ダイクは、試合後の会見でも謙虚だった。日本代表のコンパクトな5-4-1を崩すのに苦戦したと認め、
「日本は非常にコンパクトな守備を敷き、突破は難しかった」とファン・ダイク。「結果として引き分けスタートだが、もっと良いプレーができる。次へ集中する」。オランダは来週末、スウェーデンとの重要な試合に備える。