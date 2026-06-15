ラファエル・ファン・デル・ファールトは、ワールドカップの日本戦でキャプテンを務めたヴィルジル・ファン・ダイクのプレーに「衝撃を受けた」と語り、彼を「ボーイング747」に例えた。

ファン・デル・ファールトがDFの衰えを指摘した一方、ロイ・キーンはITVで前向きな見方を示した。元マンチェスター・ユナイテッドの主将は、クラブでの不調にもかかわらずファン・ダイクの先制点を「純粋なクラス」と称えた。

「グラフェンベルフの素晴らしいクロスだった。セットプレーでの強さは周知だ」とキーン。「ファン・ダイクは得点面で好調だ。厳しいシーズンを過ごしてきたが、今夜のクロスはイマイチでも、グラフェンベルフが蹴ると…… 日本が下がり、ボールが入ると、ヴァン・ダイクのヘディングは絶品だった。脅威的な存在で、素晴らしいフィニッシュ。ポストに当たって決まった。スピードはなくても、コントロールが巧みだった。日本の守備は甘く、彼らは深く下がっていたが、美しいプレーだった。最初から最後まで見通し、本当に素晴らしいフィニッシュ。この時点で試合を支配していた。」