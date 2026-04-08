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ラファエル・ファン・デル・ファールトが、レアル・マドリードのウインガーであるビニシウス・ジュニオールについて、「信じられないほど悲しい」と指摘し、「ひどい」と痛烈に批判した。
ファン・デル・ファールトの痛烈な批判
オランダの放送局「Ziggo Sport」のインタビューで、ファン・デル・ファールトは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードが2-1で敗れた後、ヴィニシウスに対する強い不満を吐露した。25歳の若者の明らかな才能を認めつつも、元オランダ代表の彼は、ヴィニシウスの大げさな演技ぶりゆえに、そのプレーを見るのも辛いと認めた。
ヴァン・デル・ファールトは、このブラジル人選手のプレースタイルを率直に批判し、次のように語った。「ヴィニシウスはひどい。彼を見るたびに、本当に腹が立つ。彼は素晴らしい選手だから、それがなおさら悲しい。でも、少し押されただけで、相手にレッドカードが出されることを期待して倒れ込み、まるで何事もなかったかのように立ち上がる。それが、彼について私が悲しいと思う部分だ。」
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ベルナベウでの悔しさ
ビニシウスはバイエルン・ミュンヘン戦で決定的な活躍を見せられずに苦戦した。キリアン・エムバペがゴールを決めた一方で、このブラジル人選手はチャンスを活かせず、ピッチ上でもスタンドでも明らかな苛立ちが見られた。 ある時点で、その苛立ちは頂点に達し、ホームサポーターの一部から不満の声が上がった。報道によると、60分にボールを失い、マヌエル・ノイアーとの一対一の絶好機を逃したビニシウスは、再びベルナベウの観客からブーイングを浴びたという。このミスは、この対戦において致命的なものとなる可能性がある。
コンパニは異なる見解を示している
ファン・デル・ファールトが同ウインガーの欠点に焦点を当てていた一方で、バイエルンの指揮官ヴィンセント・コンパニははるかに理解を示す姿勢を見せた。ベルギー人監督は、特に彼がしばしば直面する厳しい雰囲気や外部からのプレッシャーを踏まえ、レアル・マドリードのエースの性格を称賛することに力を注いだ。 「ヴィニは今のままのままでいてほしい。彼が相手チームの選手であろうとなかろうと、私は彼を全面的に支持している」と、バイエルンの指揮官は試合終了後にAmazon Primeのインタビューで語った。「チームには、他とは違うタイプの選手が必要だ。我々はそうした選手たちの成功を喜んでいる。バイエルン時代のフランク・リベリーもそうだった。意見を持つことは自由だが、決して一線を越えてはならない。だからこそ、私はヴィニを深く尊敬しているのだ」
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第2戦への道
レアル・マドリードが来週、アリアンツ・アレーナでの厳しいアウェー戦に備える中、ヴィニシウスを巡る議論は今後も続く見込みだ。レアル・マドリードは、欧州制覇の夢を繋ぐために1点差を逆転しなければならないという、厳しい状況に置かれている。アルバロ・アルベロアの指揮の下、チームは金曜日のラ・リーガ、ジローナとのホーム戦を皮切りに、攻撃の火花を再び散らす方法を見つけ出さなければならない。