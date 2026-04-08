ラファエル・ファン・デル・ファールトが、レアル・マドリードのウインガーであるビニシウス・ジュニオールについて、「信じられないほど悲しい」と指摘し、「ひどい」と痛烈に批判した。

オランダの放送局「Ziggo Sport」のインタビューで、ファン・デル・ファールトは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でレアル・マドリードが2-1で敗れた後、ヴィニシウスに対する強い不満を吐露した。25歳の若者の明らかな才能を認めつつも、元オランダ代表の彼は、ヴィニシウスの大げさな演技ぶりゆえに、そのプレーを見るのも辛いと認めた。

ヴァン・デル・ファールトは、このブラジル人選手のプレースタイルを率直に批判し、次のように語った。「ヴィニシウスはひどい。彼を見るたびに、本当に腹が立つ。彼は素晴らしい選手だから、それがなおさら悲しい。でも、少し押されただけで、相手にレッドカードが出されることを期待して倒れ込み、まるで何事もなかったかのように立ち上がる。それが、彼について私が悲しいと思う部分だ。」