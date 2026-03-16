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『ラブ・アイランド』のスター、モンテル・マッケンジーが、アリシャ・レーマンとの恋が芽生えた時期と、『バラー・リーグ』でマヤ・ジャマがどのように「インスピレーションの源」となったかを明かす
レーマンとジャマが「バラー・リーグ」でコーチング・パートナーシップを結んだ
2023年版『ラブ・アイランド』に出演したマッケンジーは、バラー・リーグUKの常連として活躍しており、ロンドンのコッパー・ボックス・アリーナで開催される6人制の大会に参戦している。この大会は、現役・OB選手と有名人マネージャーがタッグを組む形式となっている。
同大会は3月に再開される予定で、マッケンジーは以前「MVPス・ユナイテッド」の一員としてプレーしていた。同チームは2026年の大会には出場しないが、過去2シーズンの活躍を通じて、スイス代表のレーマン（現在はWSLのレスターでイングランドサッカー界に復帰）や『ラブ・アイランド』の司会者ジャマから指導のインスピレーションを得ることができた。
レーマンやジャマと一緒に仕事をするのはどのような感じだったか
マッケンジーは『デイリー・メール』紙に対し、2人の馴染みのある顔ぶれと共働していることについて次のように語った。「どのチームにも、実はヘッドコーチがいて、その人はサッカーのバックグラウンドを持つ人物なんです。チームごとに違いはありますが、彼らはトレーニングセッションを担当し、選手の選抜にも深く関わっています。
「でもマネージャーたちについては、元プロ選手がいれば、当然ながらチームにプラスになります。私たちにはアリシャがいました。彼女はサッカーに詳しいので、私たちのプレーについてアドバイスをしてくれました。それからマヤがいると、彼女はもっとチームを鼓舞してくれるタイプで、試合前に短いチームトークをしてくれて、私たちの自信を高めてくれます。
「最高だったよ。マヤとは番組で知っていたけど、サイドラインからエネルギーを注いでくれて、背中を押してくれるんだ。彼女たちがそこにいるのを見るだけで、プレーが向上する。戦術面では、彼女たちは直接関与していないから、それほど影響はないかもしれない。でも、サイドラインでの彼女たちの気迫は、僕たち男子にとって励みになった。
「どの監督も、世間に知られているようなキャラクターとして見られたくないんだ。もう少し真面目でありたいと思っている。結局のところ、選手たちは真剣に戦っているんだから、監督がふざけていたら、チームに適切な雰囲気が生まれない。シーズン1が終わった後、僕は『ふざけたことをする監督の下ではプレーできない』と言った。僕は純粋に勝つためにここにいるんだ。」
明かされた：レーマンとマッケンジーが交際を始めたのはいつだったのか
その野心から、マッケンジーはレーマンとタッグを組み、今ではピッチ外でも二人は固い絆で結ばれている。そのパートナーシップがいつ築かれたかについて、マッケンジーはこう付け加えた。「シーズンの大半は、僕たちは口をきいていなかった。シーズン通して彼女が僕のガールフレンドだったわけじゃない。どちらかといえば、シーズン中盤から終盤にかけてのことだった。
「でも、一度話し始めたら、間違いなく僕のプレーは格段に良くなった。彼女がピッチの脇にいると分かっているから、もしパスが失敗したら、すぐに戻ってゴールを決めなきゃいけないって思うんだ。家族や友人が見ている時みたいに、自然と背中を押してくれるんだ。」
『ラブ・アイランド』出演が、マッケンジーのサッカー選手としてのキャリアに悪影響を与えた理由
マッケンジーはすでにその名を知られる存在となっており、かつてはナショナルリーグ・サウスに所属するヘメル・ヘンプステッドでプレーしたこともある。現在は7部リーグのフォークストン・インヴィクタに所属しているが、イングランドのサッカー界でランクを上げていきたいと考えている。
しかし、『ラブ・アイランド』や『バラー・リーグ』への出演がそれを難しくしている。28歳の彼は自身のスポーツ活動について次のように語っている。「最初は、注目が集まったり、人々がもっと気にかけてくれるようになるから、役に立つだろうと思っていました。
「でも実際には逆効果だった。多くの監督が『あいつはサッカーに真剣じゃないんじゃないか』と思って、僕を契約してくれなかった。つまり、あの世界では悪い評判がついてしまうんだ。サッカー界って、ショービジネス的な要素をあまり好まない。純粋にサッカーそのものに徹したいと思っているからね。
「個性的な選手に対しても同じことが言える。彼らは自分の別の側面を見せられるのを好まないんだ。だからこそ、『バラー・リーグ』は素晴らしいと思う。自分の個性を表現したり、ゴールパフォーマンスをしたり、ちょっと挑発的な発言をしたりできるからね。それによって選手にとってはもっと楽しくなるし、視聴者にとってもより楽しめるものになるんだ。」
Baller League UK 2026：新チームが追加されました
レーマンとジャマはもはや「バラー・リーグUK」に所属していないが、2026年シーズンに向けていくつかの新チームが加わった。その中には、ネット界のスターであるKSIが率いる「プライムFC」も含まれている。また、別のYouTuberであるマーク・ゴールドブリッジも「ゴールド・デビルズ」に加入し、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターとしての優越を賭けて、『I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here』の優勝者であるアングリー・ジンジ率いる「ヤナイテッド」チームと競い合うことになる。
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