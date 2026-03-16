『ラブ・アイランド』のスター、モンテル・マッケンジーが、アリシャ・レーマンとの恋が芽生えた時期と、『バラー・リーグ』でマヤ・ジャマがどのように「インスピレーションの源」となったかを明かす

マッケンジーは『デイリー・メール』紙に対し、2人の馴染みのある顔ぶれと共働していることについて次のように語った。「どのチームにも、実はヘッドコーチがいて、その人はサッカーのバックグラウンドを持つ人物なんです。チームごとに違いはありますが、彼らはトレーニングセッションを担当し、選手の選抜にも深く関わっています。

「でもマネージャーたちについては、元プロ選手がいれば、当然ながらチームにプラスになります。私たちにはアリシャがいました。彼女はサッカーに詳しいので、私たちのプレーについてアドバイスをしてくれました。それからマヤがいると、彼女はもっとチームを鼓舞してくれるタイプで、試合前に短いチームトークをしてくれて、私たちの自信を高めてくれます。

「最高だったよ。マヤとは番組で知っていたけど、サイドラインからエネルギーを注いでくれて、背中を押してくれるんだ。彼女たちがそこにいるのを見るだけで、プレーが向上する。戦術面では、彼女たちは直接関与していないから、それほど影響はないかもしれない。でも、サイドラインでの彼女たちの気迫は、僕たち男子にとって励みになった。

「どの監督も、世間に知られているようなキャラクターとして見られたくないんだ。もう少し真面目でありたいと思っている。結局のところ、選手たちは真剣に戦っているんだから、監督がふざけていたら、チームに適切な雰囲気が生まれない。シーズン1が終わった後、僕は『ふざけたことをする監督の下ではプレーできない』と言った。僕は純粋に勝つためにここにいるんだ。」