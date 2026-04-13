AFP
翻訳者：
ラヒーム・スターリングに大きな打撃！ロビン・ファン・ペルシーが、フェイエノールトの直近の試合で元チェルシー＆マンチェスター・シティのスターをベンチにした理由を説明。
ナイメーヘンに取り残された
ロッテルダムでのスターリングは、フェイエノールトがNECと1-1で引き分けた試合でベンチ入りし、期待外れのスタートが続いた。2月にフリー移籍で加入した31歳のスターリングは、左サイドのポジションをトビアス・ファン・デン・エルシャウトに譲り、ファン・デン・エルシャウトはエールディヴィジでフルデビューした。 アヤセ・ウエダの先制点でアウェーチームがリードしたが、スターリングは出場せず。97分にはダニーロ・ペレイラが同点弾を挙げ、ファン・ペルシー率いるチームは勝ち点3を逃した。
- AFP
挙げられた身体的な懸念
ファン・ペルシー監督は、スターリングが今後もベンチ外になるという見方を即座に否定し、理由として「鋭さの欠如」と「トレーニング中の小さな出来事」を挙げた。シーズン終盤を控え、複数の選手のコンディションに不安がある中、監督はフィジカル面の準備が整っていることを重視した。
先発から外した理由についてファン・ペルシーはESPNにこう語った。「ラヒームはこの数日完全にフレッシュではなく、トレーニングでも小さなトラブルがあった。純粋にフィジカルの問題だ。トビアスは加入以来非常に良く働き、ボールさばきもフィジカルも申し分なく、出場機会を勝ち取った。 「出場できるか、先発できるか分からない選手が多かった」
インパクトを求めて奮闘中
2026年6月までの短期契約を結んで以来、スターリングはマンチェスター・シティでタイトルを量産した時期のような爆発的な活躍を見せられていない。オランダ強豪での最初の6試合では1アシストのみで、得点はなし。ポジション争いが激化する中、ファン・ペルシー監督は2位確保へ、実績ある選手よりアカデミー出身や試合勘のある代替選手を起用する方針だ。
- AFP
チャンピオンズリーグの争い
フェイエノールトはチャンピオンズリーグ予選出場権を得るため、フローニンゲン、フォルトゥナ・シッタルト、AZアルクマール、PECズヴォレとの厳しい最終盤を迎える。 オランダがUEFAランキング7位に落ちたため、2位チームは本戦出場へ予選突破が必須となった。現在2位のファン・ペルシー率いるチームは、NECに1ポイント、トゥウェンテに2ポイント差。スターリングは限られた時間でコンディションを取り戻し、定位置を奪い返さなければならない。