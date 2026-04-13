ロッテルダムでのスターリングは、フェイエノールトがNECと1-1で引き分けた試合でベンチ入りし、期待外れのスタートが続いた。2月にフリー移籍で加入した31歳のスターリングは、左サイドのポジションをトビアス・ファン・デン・エルシャウトに譲り、ファン・デン・エルシャウトはエールディヴィジでフルデビューした。 アヤセ・ウエダの先制点でアウェーチームがリードしたが、スターリングは出場せず。97分にはダニーロ・ペレイラが同点弾を挙げ、ファン・ペルシー率いるチームは勝ち点3を逃した。