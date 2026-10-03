「イタリアはいい試合をした。だが、主導したのは私たちで、勝利に値した。 ドンナルンマは素晴らしい試合をして、信じられないようなセーブを3〜4本見せた。イタリアはスピリットの面でもいい試合をしたし、ベルギーとの初戦で敗れた後だけに、それは決して当然のことではなかった。私たちの方がより多くをやり、より多くのチャンスを作った。もっと多くを得るに値した」