フランスとイタリアはネーションズリーグの一戦を1-1のドローで終え、この試合で主役となったのはミランのMF、アドリアン・ラビオだった。試合後、Sky Sportのマイクの前で語ったフランス代表MFは、新生イタリア代表をどう見たか、そして長い中断期間を終えて復帰した後のミランでの今後についても話した。
Getty Images
翻訳者：
ラビオ「ミラン戦を含め、27日間で9試合を戦うことになる。負傷者が出ないことを願っている」
イタリア代表
「イタリアはいい試合をした。だが、主導したのは私たちで、勝利に値した。 ドンナルンマは素晴らしい試合をして、信じられないようなセーブを3〜4本見せた。イタリアはスピリットの面でもいい試合をしたし、ベルギーとの初戦で敗れた後だけに、それは決して当然のことではなかった。私たちの方がより多くをやり、より多くのチャンスを作った。もっと多くを得るに値した」
ジダン
「ジダンの就任？ とても多くのポジティブなことがある。彼は僕たちにこれまでとは違うことを求めている。すぐにボールを奪い返すために即座にプレッシャーをかけること、多くの1対1を仕掛けること、そして強いチームスピリットを持つことだ。その点で、僕たちは多くのものを示しているし、FW陣もかなり走っている。いい試合だった」。
ミラン？ 負傷者が出ないことを願おう
「ミラン？ その前にまずホームでベルギー戦がある。グループ首位で終えるために重要な試合になるし、その後は少し気持ちを切り替える時間を取って、ミラネッロに戻って次の試合に集中することになる。27～28日間で9試合あると思う。厳しい日程になるだろう。準備を整えなければならないし、けが人があまり多く出ないことを願っている。今のところは月曜日のベルギー戦に集中している」
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