フランスW杯は苦い終わりとなった。準決勝でスペインに敗れたデシャン率いるフランスは、3位決定戦でもイングランドに6失点で敗れた。試合後、ミランのMFアドリアン・ラビオがDAZNの取材に大会を振り返った。
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翻訳者：
ラビオ：「ミランから再出発？もちろん。休暇明けにアモリムとマイニャンと話し合うつもりだ」
「序盤は精彩を欠いた。スペインとの準決勝敗退の失望感が大きかった。後半は改善し、引き分けも狙えた。イングランドに自由にプレーさせてしまった。外から見ると、姿勢は見るに堪えなかった。このユニフォームを着る以上、全力を尽くすべきだ。しかし、一部の選手は集中できていなかった」。
「ミラン？まずは休暇だ。スペインに負けてからずっと待ち望んでいた。精神的にきつく、試合に集中するのも難しかった。しっかり休んで、できるだけ遅く戻りたい」。
「ミランで再出発か？もちろん。監督やマイニャンとは後で話す。連絡も取る。W杯中は落ち着いて過ごしたかったし、邪魔されたくなかった。これからはゆっくり話せる」。
「今のところ誰とも話していないが、アモリムとは連絡を取るつもりだ。ジダンについては公式発表はなく、彼が次期監督になるかは分からない。彼が監督になれば嬉しいか？もちろんだ。それ以外は休暇を楽しみたい」。
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