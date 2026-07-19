フランスW杯は苦い終わりとなった。準決勝でスペインに敗れたデシャン率いるフランスは、3位決定戦でもイングランドに6失点で敗れた。試合後、ミランのMFアドリアン・ラビオがDAZNの取材に大会を振り返った。
翻訳者：
ラビオ：「ミランから再出発？もちろん。休暇後にアモリムとマイニャンと話す」
「序盤は精彩を欠いた。スペインとの準決勝敗退の失望感が大きかった。後半は改善し、引き分けも狙えた。イングランドに自由にプレーさせてしまった。外から見ると、姿勢は見るに堪えない。このユニフォームを着る以上、全力を尽くすべきだ。一部の選手は集中できていなかった」。
「ミラン？まずは休暇だ。スペインに負けてからずっと待ち望んでいた。精神的にきつく、試合に集中するのも難しかった。しっかり休んで、できるだけ遅く戻りたい」。
「ミランで再出発か？ もちろん。監督やマイニャンとはこれから話す。ワールドカップ中は静かに過ごしたかったし、今は落ち着いて話し合えると思う」。
「今のところ誰とも話していないが、アモリムとは連絡を取るつもりだ。ジダンについては公式発表はなく、彼が次期監督になるかは分からない。彼が監督になれば嬉しいか？もちろんだ。それ以外は休暇を楽しみたい」。
さらに、BeIN Sportsの取材にこう語った。
「前半の立ち上がりは恥ずかしいほどだった。一部の選手に、これまで見たことのない振る舞いがあった。最終戦を良い形で終えたかっただけに残念だ。 スペイン戦の敗戦は悔しかったが、最後までやり遂げるべき仕事があった。このような態度は許されない。もう少し誇りを持つべきだった。後半は明らかに良くなった。前半のいくつかの振る舞いは到底許容できないものだったからだ」。
監督やガイ、フランク、シリルの貢献は並外れており、選手全員とともにチームをトップに導いてくれた。 彼にふさわしい送り出しをしたかったが、国民の評価は変わらない。彼は礼を言ってくれたが、この数年間、規律と再建をもたらしてくれたのは彼であり、感謝すべきは私たちだ」。
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