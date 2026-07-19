「ミラン？まずは休暇だ。スペインに負けてからずっと待ち望んでいた。精神的にきつく、試合に集中するのも難しかった。しっかり休んで、できるだけ遅く戻りたい」。





「ミランで再出発か？ もちろん。監督やマイニャンとはこれから話す。ワールドカップ中は静かに過ごしたかったし、今は落ち着いて話し合えると思う」。





「今のところ誰とも話していないが、アモリムとは連絡を取るつもりだ。ジダンについては公式発表はなく、彼が次期監督になるかは分からない。彼が監督になれば嬉しいか？もちろんだ。それ以外は休暇を楽しみたい」。