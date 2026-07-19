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Rabiot Milan Torino Serie AGetty Images
Simone Gervasio

翻訳者：

ラビオ：「ミランから再出発？もちろん。休暇後にアモリムとマイニャンと話す」

ACミラン
フランス 対 イングランド
フランス
イングランド
ワールドカップ
アドリアン・ラビオ

フランスW杯は苦い終わりとなった。準決勝でスペインれたデシャン率いるフランスは、3位決定戦でもイングランドに6失点で敗れた。試合後、ミランのMFアドリアン・ラビオがDAZNの取材に大会を振り返った。


  • 「序盤は精彩を欠いた。スペインとの準決勝敗退の失望感が大きかった。後半は改善し、引き分けも狙えた。イングランドに自由にプレーさせてしまった。外から見ると、姿勢は見るに堪えない。このユニフォームを着る以上、全力を尽くすべきだ。一部の選手は集中できていなかった」。


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  • ミラン？まずは休暇だ。スペインに負けてからずっと待ち望んでいた。精神的にきつく、試合に集中するのも難しかった。しっかり休んで、できるだけ遅く戻りたい」。


    ミランで再出発か？ もちろん。監督やマイニャンとはこれから話す。ワールドカップ中は静かに過ごしたかったし、今は落ち着いて話し合えると思う」。


    「今のところ誰とも話していないが、アモリムとは連絡を取るつもりだ。ジダンについては公式発表はなく、彼が次期監督になるかは分からない。彼が監督になれば嬉しいか？もちろんだ。それ以外は休暇を楽しみたい」。

  • さらに、BeIN Sportsの取材にこう語った。


    「前半の立ち上がりは恥ずかしいほどだった。一部の選手に、これまで見たことのない振る舞いがあった最終戦を良い形で終えたかっただけに残念だ。 スペイン戦の敗戦は悔しかったが、最後までやり遂げるべき仕事があった。このような態度は許されない。もう少し誇りを持つべきだった。後半は明らかに良くなった。前半のいくつかの振る舞いは到底許容できないものだったからだ」。


    監督やガイ、フランク、シリルの貢献は並外れており選手全員とともにチームをトップに導いてくれた。 彼にふさわしい送り出しをしたかったが、国民の評価は変わらない。彼は礼を言ってくれたが、この数年間、規律と再建をもたらしてくれたのは彼であり、感謝すべきは私たちだ」。

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