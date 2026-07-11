ラビオ：「アモリムとはまだ話していない」。だが、母親は彼がミランに残ると示唆している。

1995年生まれの彼はフランス代表のレギュラーとして今大会で好パフォーマンスを見せている。ミランの新監督から最近連絡があったか問われると、「その話はまた後で……」と答えた。ラビオはワールドカップ、特に火曜日にアーリントンのAT&Tスタジアムで行われるフランス対スペインの準決勝に集中したいようだ。