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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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ラビオ：「アモリムとはまだ話していない」。だが、母親は彼がミランに残ると示唆している。

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フランス代表として今回のワールドカップで好パフォーマンスを示しているロッソネロのMFが、ミラノでの将来について語った。

ルーベン・アモリム監督率いるミランは、アドリアン・ラビオを軸に再出発する。現在、フランス代表としてワールドカップに出場中のこのMFは、ディディエ・デシャン監督率いる代表チームの合宿所外でRaiの取材を受けた



  • 「また後で話しましょう」

    1995年生まれの彼はフランス代表のレギュラーとして今大会で好パフォーマンスを見せている。ミランの新監督から最近連絡があったか問われると、「その話はまた後で……」と答えたラビオはワールドカップ、特に火曜日にアーリントンのAT&Tスタジアムで行われるフランス対スペインの準決勝に集中したいようだ。

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  • プロジェクトの核心

    母親兼エージェントのヴェロニク・ラビオ氏も同席し、息子の将来について「依然としてロッソネロのユニフォームを着てプレーする」と示唆した。 W杯終了後、ラビオはアモリム監督と再会し、ミランの軸として起用する意向を伝えられる見込みだ

  • ナポリが挑戦する

    ここ数週間、彼とナポリの噂が絶えない。新監督マックス・アッレグリは彼の才能を高く評価している。しかしアンギッサを放出できなければ、ナポリは中盤の補強ができない。



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