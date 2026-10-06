ミランのMFアドリアン・ラビオが、ジネディーヌ・ジダンのスタッフを怒らせた。『RMC』でこの試合の実況を務めたジャン＝ルイ・トゥーレ氏によれば、ベルギーに4-1で逆転勝ちした一戦で、88分にカマヴィンガに代わってピッチに入る直前の振る舞いが、代表監督のスタッフを少なからずいら立たせたという。
AFP
翻訳者：
ラビオがジダンのスタッフを激怒させる「ウォーミングアップに入るのが遅すぎた」。フランス紙「もはやレギュラーではない」
立ち上がりが遅すぎる
「彼はかなりゆっくりしたペースでウォーミングアップしていて、スパイクの準備もできていなかった。このことにフランス代表のスタッフは激怒していた。なぜあれほど時間をかけてウォーミングアップしているのか、理解できなかったからだ」と、月曜夜にRMCの番組『After Foot』で説明した。ミランの選手は、マイケル・オリーセが決めたフランスの3点目の直前にピッチへ入り、4点目につながったプレーにも関与した。試合終了の笛が鳴ると、ラビオはピッチサイドでジダンから最初に声をかけられ、感謝を伝えられた選手だった。だが、番組『After』のコラムニスト、ダニエル・リオロは終盤のプレーに完全には納得しておらず、2022年ワールドカップ準優勝メンバーについて、もはや先発であるべきではないとの見解を示した。「ラビオの時代は終わらせるべきだ。ダ・クーニャをディフェンスの前に入れ、カマヴィンガをインサイドハーフで起用すべきだ」
もはやレギュラーではない
ディディエ・デシャン監督の下では不動のレギュラーだったアドリアン・ラビオ（31）は、ジネディーヌ・ジダン体制での最初の招集では断続的な起用となった。トルコ戦（1-0）とイタリア戦（1-1）では先発出場した一方、ブリュッセルで行われたベルギー戦（1-0勝利）ではベンチスタート。昨日、スタッド・ドゥ・フランスで行われたベルギー戦（4-1）では、88分にエドゥアルド・カマヴィンガとの交代でピッチに入った。
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