「彼はかなりゆっくりしたペースでウォーミングアップしていて、スパイクの準備もできていなかった。このことにフランス代表のスタッフは激怒していた。なぜあれほど時間をかけてウォーミングアップしているのか、理解できなかったからだ」と、月曜夜にRMCの番組『After Foot』で説明した。ミランの選手は、マイケル・オリーセが決めたフランスの3点目の直前にピッチへ入り、4点目につながったプレーにも関与した。試合終了の笛が鳴ると、ラビオはピッチサイドでジダンから最初に声をかけられ、感謝を伝えられた選手だった。だが、番組『After』のコラムニスト、ダニエル・リオロは終盤のプレーに完全には納得しておらず、2022年ワールドカップ準優勝メンバーについて、もはや先発であるべきではないとの見解を示した。「ラビオの時代は終わらせるべきだ。ダ・クーニャをディフェンスの前に入れ、カマヴィンガをインサイドハーフで起用すべきだ」



