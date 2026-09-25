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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
翻訳者：

ラパドゥーラはペルーでエクトル・クーペルの下で復活を遂げ、ゴールを量産。セリエC降格後、36歳で代表復帰を果たした。

親善試合
ペルー

悲惨なシーズンを終え、最終的にスペツィアのセリエC降格を味わったこのFWは、エクトル・クーペルが指揮を執るペルーに戻った。ラパドゥーラはゴールを量産しており、イタリア代表にも再び招集されている。

終わったどころではない。ジャンルカ・ラパドゥーラの物語は続いており、ついには代表復帰まで果たした。

セリエBで悲惨なシーズンを過ごし、スペツィアの降格と避けられない別れに至った後、このFWはペルーへの移籍を決断。現在はエクトル・クーペルの指導を受けている。

ラパドゥーラはペルーリーグでゴール感覚を取り戻し、その結果、マノ・メネーゼス監督からの招集も届いた。

そもそもこのFWはペルーで以前からまさに本物のアイドルであり、その理由の一つが、2020年の時点でペルー代表のユニフォームを選び、イタリア代表から招集される可能性を捨てたことにもある。

  • セリエC降格とイタリアでの最後の数年間

    ジャンルカ・ラパドゥーラは、非常に長いキャリアに終止符が打たれかねないような、悲惨なシーズンを終えたばかりだ。

    スペツィアのユニフォームを着て、セリエBでの出場はわずか18試合。ラパドゥーラは5ゴール3アシストを記録したが、それでも降格を避けるには足りなかった。

    こうした厳しい数字は、カリアリで過ごした直近数シーズンのものと同様だ。一方でラパドゥーラは2022-23シーズンには絶対的な主役となり、実に21ゴールを記録。サルデーニャ勢のセリエA昇格に決定的な形で貢献していた。

    つまりラパドゥーラは、36歳にして現役生活の黄昏へと向かっているように見えた。ただ、その前に正しい選択をした。それは、故郷に戻ることだった。

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  • ペルーで初めて、キャリア通算200ゴール

    そして夏に、ラパドゥーラはウニベルシタリオからのオファーを受け入れ、こうしてキャリアで初めて、自ら代表することを選んだ国であるペルーでプレーすることになった。

    このFWは英雄のように迎え入れられた。というのも、ペルーリーグには決してスター選手が多いわけではないからだ。だが、ベンチでラパドゥーラを率いるのはエクトル・クーペル。ヨーロッパでも長いキャリアを持つアルゼンチン人指揮官で、イタリアではインテルでの短く、あまり幸運とは言えない経験もしている。

    それでもラパドゥーラは今季、開幕から絶好調で、リーグ最初の10試合で6ゴールを記録。この活躍を受け、クーペル本人も 「全盛期のクレスポを思い出す。ペナルティーエリア内では、彼ほど容赦なく決め切れる選手はそう多くない」

    と語った。

    少し持ち上げすぎかもしれない。だが、ラパドゥーラが自分の仕事を知り尽くしているのは間違いない。それを証明しているのが、ついに到達したキャリア通算200ゴールという節目だ。

    でも、もう目標ですらなかった。この3年間で自分に起きたことを思えば、ほとんど実現不可能な夢として残っていただけだった。それでも僕はゴールを決めるために生きているし、Uのユニフォームを着てそれを達成できたのは本当に素晴らしい」とラパドゥーラは語った。

  • 代表復帰と2020年の選択

    ウニベルシタリオで見せている今季の素晴らしい滑り出しは、現ペルー代表監督を含め、誰もが認めるものとなった。指揮官は1年半ぶりに彼を招集した。

    ブラジル代表の元監督マノ・メネーゼスの目標は、ペルー代表を再びワールドカップの舞台に戻すことにある。長期的なプロジェクトであり、年齢を考えれば、ラパドゥーラがその一員であり続ける可能性は高くない。

    それでも今回の招集は、2020年にこのFWが下した選択をあらためて思い起こさせつつ、チームを取り巻く環境にいくらかの熱気を取り戻している。

    トリノ生まれで、母がペルー人のラパドゥーラは、実際にイタリア代表に招集され、3年前には同代表で親善試合にも出場していた。

    だが、その後は何もなく、そこからペルーを最終的に選ぶ決断を下した。2020年から2025年にかけて、同代表では公式戦42試合で9ゴールを記録している。さらに、SNSでも絶大な支持を集めるアイドルとなった。

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  • ラパドゥーラのキャリア

    キャリアの大半をイタリアで過ごしてきたラパドゥーラは、これまで数多くのクラブのユニフォームに袖を通してきた。

    その中にはミランもあり、2017/18シーズンには27試合に出場して8ゴールを記録した。

    ミランからのオファーは、前のシーズンにセリエBのペスカーラで41試合27ゴールという大活躍を見せた後に届いたものだった。

    その後、ラパドゥーラはジェノア、レッチェ、ベネヴェントを渡り歩き、続いてカリアリ、そして最後にスペツィアへ移った。

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