ラパドゥーラがイタリアを離れ、ペルーのウニベルシタリオ・デ・デポルテス（監督：クーペル）と契約した。

元ミランの選手はすでにペルーに到着。イタリアで長くプレーした後、新しい挑戦に臨む。2020年からペルー代表を選び、42試合で10得点を挙げている。2021年のコパ・アメリカでは準決勝進出に貢献した。





1990年生まれのラパドゥーラは、昨季スペツィアで18試合5得点2アシストを記録したが、降格は防げなかった。ペルーリーグ初挑戦となる彼は、新天地での準備を整えている。 デビュー戦は7月17日開幕のクラウスーラ選手権、ウニベルシタリオはアウェーでタルマと対戦する。





ペスカーラ、ミラン、ジェノア、レッチェ、ベネヴェント、カリアリなどでプレーし、2015-2016シーズン（ペスカーラ）と2022-2023シーズン（カリアリ）にセリエB得点王に輝いた。 36歳の彼にとって、イタリア国外でのプレーは2013-14シーズンにスロベニアのゴリツァでプレーして以来2度目となる。





ユニベルシタリオの声明は以下の通り：





クラブの公式声明では、「祖国への愛とピッチ内外での献身、代表チームへの尽力が、ここ数年でペルー代表を象徴する選手としてサポーターと特別な絆を築いた」と述べている。 「ラパドゥーラの加入は、最高レベルで戦うチーム作りを目指すクラブの姿勢を示すもの。ようこそ、新しいホームへ、バンビーノ！」