ラバトでの試合後：サントスは早すぎる祝賀を拒否…シャブアニが敗因を説明

ネハダ・ベルカンに快勝したものの、ロイヤル・アーミーのポルトガル人監督アレクサンダー・サントスは「まだ準決勝進出は決まっていない」と強調した。
土曜夜の準決勝第1戦では2-0で勝利した。
サントス監督は、ラバトでの試合がモロッコサッカーの力を示したと話し、熱心な観客も称えた。
選手たちのパフォーマンスを称え、経験豊富な相手に重要な優位を得たと評価した。
ネハダ・ベルカンに快勝したものの、ロイヤル・アーミーのポルトガル人監督アレクサンダー・サントスは「まだ準決勝進出は決まっていない」と強調した。
土曜夜の準決勝第1戦では2-0で勝利した。
サントス監督は、ラバトでの試合がモロッコサッカーの力を示したと話し、熱心な観客も称えた。
選手たちのパフォーマンスを称え、経験豊富な相手に重要な優位を得たと評価した。
「アル・アサカー」の監督は、第1戦を突破したことを強調しつつ、決着はベルカーンでの第2戦でつくと指摘した。相手は試合の流れを変える力を持つため、アウェーで2得点を挙げても大陸大会では安心できないと語った。
今後も集中力と規律を保ち、相手を尊重して準備を進める必要があると述べ、勝利に導いたサポーターにも感謝を伝えた。
ナハダ・ベルカンの監督ムアイン・シャバニ氏（チュニジア）は、この結果に失望を表明した。同氏は「結果が厳しすぎる。チームのパフォーマンスを反映していない」と指摘。選手たちはわずかなチャンスも生かす「王立軍」のスタイルを熟知していたと強調した。
さらに試合後、複数のモロッコメディアは「チームはゴールを目指し、いくつかのチャンスを作り出した」と彼の言葉を伝えた。
敗因については「決定機を活かせなかった」と指摘した。
「相手の堅い守備を前にしても、多くの場面で内容は悪くなかった」と強調した。
また、主力の欠場も響いたと説明した。
最後にベルカン監督は「まだ決まっていない。ミスを修正し、特にフィニッシュの精度を高めて第2戦に臨む」と強調。予選突破の可能性は残っており、試合は依然としてどちらにも転ると語った。