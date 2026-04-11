ラバトでの試合後：サントスは早すぎる祝賀を拒否…シャブアニが敗因を説明

ネハダ・ベルカンに快勝したものの、ロイヤル・アーミーのポルトガル人監督アレクサンダー・サントスは「まだ準決勝進出は決まっていない」と強調した。

土曜夜の準決勝第1戦では2-0で勝利した。

サントス監督は、ラバトでの試合がモロッコサッカーの力を示したと話し、熱心な観客も称えた。

選手たちのパフォーマンスを称え、経験豊富な相手に重要な優位を得たと評価した。