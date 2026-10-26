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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ラノッキア「ユヴェントス、ブレーメルの一件はロッカールームにとって最悪のサインだ」

ユヴェントス
ブレーメル

元DFがラツィオに敗れた後のブラジル人の発言に改めて言及

アンドレア・ラノッキア氏は、インテルの元DFで現在は解説者を務める。ラノッキア氏はSportmediasetで、ユヴェントスの現主将グレイソン・ブレーメルが先週、ラツィオ戦での敗北後に語った発言について改めて言及した。「カルネヴァーリの発言は不安を抱かせるかもしれない。スパレッティの発言は正しい」とTuttoJuve.comが伝えた。「私にとって、最も受け入れがたく、監督にとって最も懸念すべき発言は、ブレーメルの発言だ

  • ラノッキアはさらにこう語った。「ロッカールームの内側から、ブレーメルのような選手がロッカールームを批判するなんて……私にとっては、そういうことは……。だが、彼はそれを公の場で言っている。彼のような選手は公の場で言ってはいけない。中で言うべきだ。これはロッカールームにとって非常に悪い兆候だ


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