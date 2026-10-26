ラノッキアはさらにこう語った。「ロッカールームの内側から、ブレーメルのような選手がロッカールームを批判するなんて……私にとっては、そういうことは……。だが、彼はそれを公の場で言っている。彼のような選手は公の場で言ってはいけない。中で言うべきだ。これはロッカールームにとって非常に悪い兆候だ」



