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ラノッキア：「インテルへの愛ゆえにユヴェントスのオファーを断った。バストーニは誰かを殺したわけじゃない」

元インテルDFが、ユヴェントスの移籍市場の裏事情を明かす。

アンドレア・ラノッキアが移籍市場の舞台裏を明かした。元インテルDFはラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで次のように語った。「ユヴェントスのアントニオ・コンテ監督は、私とボヌッチでセンターバックのコンビを再結成したかったが、私はインテルとの特別な絆があったため、ユヴェントスのオファーを断った。ミラノに残り、辛い時期を過ごしたが、イカルディの件についてはほぼ忘れた。 キャプテンマークの問題は、それほど重くのしかかってはいなかった。当時は混乱があまりにも激しく、そういったことに集中する余裕などなかったからだ。我々は完全な変革期に生きていた。監督が変わり、会長が変わり、そしてクラブそのものが変わっていった。そんな状況下で良いパフォーマンスを発揮するのは容易ではなかった」。

「ネラッツーロでの私の復活は、プレミアリーグのハル・シティへのレンタル移籍がきっかけだった。あの時はイタリアのサッカー環境が本当に耐え難いほどだったから、そこから距離を置くことができたんだ。リフレッシュして戻ってきたが、プレシーズン合宿中にスタンドからサポーターに罵声を浴びせられた。 スパレッティ監督が私を擁護してくれたことで、そこから新たな物語が始まりました。自信を取り戻し、その後コンテ監督の下でセリエA優勝を果たしました。10年以上待ち望んでいたタイトルでした。それを勝ち取ったことは信じられないほど素晴らしく、誇りに満ちた気持ちになりました」

  • 「同僚でさえバストニを批判する資格はない。ましてやソファで観戦している人間など論外だ。カルルとの一件は、イタリアで最も熱狂的な試合の中で起きた。インテルがスクデットを懸けて戦っており、アドレナリンが最高潮に達していたのだ。退場後のパフォーマンスは間違いだった、それは認める。しかし、アレッサンドロは謝罪した。 人々はまるで彼が誰かを殺したかのように彼を非難した」。

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