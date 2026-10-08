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ライブ
COLOMBIA V ROMANIAGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ラドゥチョイウ「モデル、ワイン、パーティー。まるでサーカスのような人生。ミランでの錠剤、ブレシアでの注射」

F. Raducioiu
ACミラン
フェラルピサロ

元ルーマニア代表FWが、ピッチ外での奔放な生活を語る

フロリン・ラドゥチョイウは現在56歳。ルーマニア代表の元FWで、イタリアではバーリ、ブレシア、ヴェローナ、ミランでプレーした経歴を持つ。そのラドゥチョイウがガゼッタ・デッロ・スポルトのインタビューで自身を語った。インタビューの見出しは、その人物像を説明するのに十分なものだ。「モデル、ワイン、パーティー、サーカスのような人生。ミランでのあの錠剤、そしてブレシアでの注射……」


ピッチ外での生活

「選手時代、私は間違いなくいくつか悪癖があった。モナコではワインに夢中で、1万ユーロのボトルを買っていたし、モンテカルロでは豪華なディナーもしていた。まるで年金生活者のような暮らしをしていて、少し後悔している。いくらかでもお金を貯めて投資できたはずだからね。当時は月8万ユーロを稼いでいて、あの頃としては本当に大金だった。今でも経済的には問題なくやっていることははっきりさせておきたい」


パーティー

「ミラノでは、できる時にはハリウッドでパーティーをしていたし、一番人気だったのはマルディーニだった。一方、ヴェローナではルーマニア人のファッションモデルに夢中になった。21歳で、ハンサムで金も持っていたからね（笑）。私はサーカスのような人物だった。その関係は1年続いたけれど、試合中に冷静ではいられなかった。シーズンの終わりに僕たちは降格した」


逸話

「ウェールズ対ルーマニア、僕たちが94年ワールドカップ出場を決めた試合の後、パブに行って、気を失うまでウイスキーを飲んで酔っ払った。タクシーの中でも吐いたよ。翌日には起きて、ジェット機でミラネッロに戻った」


  • バレージ

    「93年夏、フランコはベルルスコーニのもとへ行き、『ラドゥチョイウのような選手が必要だ』と言ったんだ。 実際、私をミランに連れてきたのは彼だった。 そのことは決して忘れない。彼の葬儀には参列したかったが、家族とともにミコノスにいて、行くことができなかった。 私はたくさん泣いた。フランコは人を引きつける磁石のような存在だった。あらゆる選手を彼について行き、敬意を抱かせるだけのカリスマがあった」


    イタリアでの医療処置

    「イタリアで特別な医療処置を受けていたのは本当かって？ ブレシアでは注射をしていた。ピンク色の液体を静脈に入れるものだった。あれが何だったのか、私は最後までよく分からなかった。誰もそれを受けるよう強制はされていなかった。医師たちはミネラル塩だと言っていて、処置は30分ほど続いた。 一方、ミランでは医師たちが希望する者に錠剤を渡していた。 私も時々飲んでいた。ビタミンだと言われていたよ。試合中のスタミナが増すように思えた」



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