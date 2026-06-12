2026年ワールドカップの開幕式がメキシコシティのスタジアムで行われ、メキシコ対南アフリカ戦のキックオフを前に圧巻のパフォーマンスが披露された。
前半ではメキシコの伝統衣装が披露され、シャキーラやボルナ・ボーイが公式ソング「Dai Dai」を歌唱。
第2部では参加国旗が掲揚され、アンドレア・ボチェッリとエイジャイが「DNA」を歌唱した。
2026年ワールドカップの開幕式がメキシコシティのスタジアムで行われ、メキシコ対南アフリカ戦のキックオフを前に圧巻のパフォーマンスが披露された。
前半ではメキシコの伝統衣装が披露され、シャキーラやボルナ・ボーイが公式ソング「Dai Dai」を歌唱。
第2部では参加国旗が掲揚され、アンドレア・ボチェッリとエイジャイが「DNA」を歌唱した。
「euronews」によると、アステカ・スタジアムで行われた公式開会式では、シャキーラとボルナ・ボーイが大会公式ソング「ダイ・ダイ」を披露し、観客を魅了した。
さらにイタリアの伝説的テノール歌手アンドレア・ボチェッリとK-POPスターのイ・ジェも出演した。
ドイチェ・ヴェレは「ピッチ中央の巨大トロフィーを囲み、ラテン音楽が響いた。39日間にわたる104試合の幕開けだ。7月19日のニュージャージー・メットライフ・スタジアムでの決勝へ続く」と伝えた。
式典のハイライトではシャキーラとボルナ・ボーイが大会公式ソング「ダイ・ダイ」を披露し、観客を熱狂させた。
また、メキシコシティ中心部、特にダウンタウンの屋外観戦エリア周辺には大量の警察が配備された。試合開始前、混雑した会場へ押し寄せる人々による小競り合いが報告された。
英紙ガーディアンによると、司会者マーク・ボガッチは開会式について「率直に言って、記憶に残るものではない」と批判した。
さらに数分後、開始が遅れたことに肩をすくめ、「何も起きていない。だから記憶に残らない」と付け加えた。
ガーディアンは、彼が豪華なハーフタイムショーにスターを温存し、地元タレント中心の開幕式になったことに不満だったと伝えている。
一方、ESPNは「シャキーラのパフォーマンスが意味するのはただ一つ……ワールドカップの幕開けだ」と簡潔に評した。
英紙『インディペンデント』は「2026年ワールドカップ開幕への長い待ち時間がようやく終わった。シャキーラとボルナ・ボーイがメキシコシティでパフォーマンスを行い、大会を盛り上げた。しかし、3カ国共同開催のため、この後もう2つの開幕式が行われる」と報じた。
3カ国が共催するため、例年通り各開催国で別々の開幕式が行われ、世界的なスターやアーティストが参加する予定だ。
さらに、ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式を手掛けたイタリアのプロデューサー、マルコ・パリーチが3つのショーの総指揮を執る。
カナダは6月12日（金）英国夏時間18時30分、トロントのBMOフィールドで式典を行い、ホスト国対ボスニア・ヘルツェゴビナの試合に先駆ける。 カナダのスター、マイケル・ブーブレをはじめ、アリシア・カーラやアランニス・モリセットも出演します」。
大会はロサンゼルスに移り、米国が3回目にして最後の開幕式を開催する。 現地時間6月13日（土）午前0時30分、米国対パラグアイ戦の前に最新スタジアム「サフィー・スタジアム」で開催される。