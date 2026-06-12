「euronews」によると、アステカ・スタジアムで行われた公式開会式では、シャキーラとボルナ・ボーイが大会公式ソング「ダイ・ダイ」を披露し、観客を魅了した。

さらにイタリアの伝説的テノール歌手アンドレア・ボチェッリとK-POPスターのイ・ジェも出演した。

ドイチェ・ヴェレは「ピッチ中央の巨大トロフィーを囲み、ラテン音楽が響いた。39日間にわたる104試合の幕開けだ。7月19日のニュージャージー・メットライフ・スタジアムでの決勝へ続く」と伝えた。

式典のハイライトではシャキーラとボルナ・ボーイが大会公式ソング「ダイ・ダイ」を披露し、観客を熱狂させた。

また、メキシコシティ中心部、特にダウンタウンの屋外観戦エリア周辺には大量の警察が配備された。試合開始前、混雑した会場へ押し寄せる人々による小競り合いが報告された。