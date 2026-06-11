ラテンの奇跡、欧州の壁…サウジアラビアはW杯でライバルにどう挑む？

サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップの本大会で対戦するチームに対し、ほとんど勝利していない。1チームに1勝したのみであり、他の試合では敗れている。
2026年大会ではグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。初戦は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で幕を開ける。
サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップの本大会で対戦するチームに対し、ほとんど勝利していない。1チームに1勝したのみであり、他の試合では敗れている。
2026年大会ではグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。初戦は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で幕を開ける。
サウジアラビア代表はこれまでスペイン代表と3度対戦している。1度目は2006年ワールドカップで、「ラ・マタドール」が1-0で勝利した。
その後、親善試合で2度対戦し、2010年は3-2、2012年は0-5でスペインが勝利した。
「グリーン」はワールドカップで欧州代表と対戦し、1994年アメリカ大会でのベルギー代表への1-0勝利のみという結果に終わっている。
一方、その他の10チームには全敗している。対戦相手は、オランダとスウェーデン（1994年）、 デンマークとフランス（1998年）、ドイツとアイルランド（2002年）、ウクライナとスペイン（2006年）、ロシア（2018年）、ポーランド（2022年）である。
1994年大会でオランダ、ベルギー、スウェーデンに得点を挙げた以外、欧州勢には無得点が続いている。
サウジアラビア代表はウルグアイと3度対戦し、うち1度は2018年ワールドカップでルイス・スアレスのゴールによりラテンアメリカ勢が勝利した。
その前に親善試合を2回行っており、2003年はサウジアラビアが3-2で勝ち、2014年は1-1の引き分けだった。
サウジアラビア代表はこれまでワールドカップで欧州代表11チームと対戦。ウルグアイ戦は南米代表との3試合目の対戦となる。
2018年のウルグアイ戦に続き、2022年にはアルゼンチンに1–0から逆転勝ちした。
サウジアラビア代表は、カボベルデ代表とは公式戦・親善試合を含め対戦したことがない。ワールドカップではアフリカ勢と5試合を行い、2勝2分け1敗となっている。
1994年にモロッコに2-1、2018年にエジプトに1-0で勝利。1998年に南アフリカ、2006年にチュニジアと2-2で引き分けた。唯一の敗戦は2002年のカメルーン戦（0-1）である。