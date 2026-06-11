ラテンの奇跡、欧州の壁…サウジアラビアはW杯でライバルにどう挑む？

サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップの本大会で対戦するチームに対し、ほとんど勝利していない。1チームに1勝したのみであり、他の試合では敗れている。

2026年大会ではグループHに入り、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。初戦は来週火曜未明、ラテンアメリカ勢との一戦で幕を開ける。