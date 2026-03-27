ラツィオ、GKに懸念：モッタがU-21戦で負傷離脱、フルラネットが準備中。パルマへの移籍説が浮上

したがって、モッタの状態は、4月4日（土）20時45分に予定されているパルマとのホーム戦に向けて注視されることになる。彼の出場可否に関する最新情報が明らかになるのを待つ間、アレッシオ・フルラネットが準備を整えている。彼は2002年生まれで、ラツィオのユースで育ち、セリエCの各クラブへのレンタル移籍を経て、昨夏に母体であるラツィオに復帰した選手だ。 セリエAでは第3ゴールキーパーとしてベンチ入りを重ねてきたが、デビューの機会は一度もなかった。直近の出場試合は2024年3月2日のセリエC、フェルマーナ対オルビア戦（2-2）であり、パルマ戦が彼にとってセリエA初出場となる可能性がある。