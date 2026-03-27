リーグ戦再開を控えたラツィオに、緊急事態が発生する可能性がある。注目はゴールキーパー陣に集まっている。エドアルド・モッタが体調不良のため、イタリアU-21代表の合宿を離脱せざるを得なくなったからだ。これは代表チームの公式発表によるもので、「ティレニアでの合宿開始当初から影響を受けていた身体的な問題が再発した」ことが確認されている。 モッタはすでにローマに戻っており、代わってスペツィアのディエゴ・マスカルディが招集された。
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ラツィオ、GKに懸念：モッタがU-21戦で負傷離脱、フルラネットが準備中。パルマへの移籍説が浮上
モッタのコンディションについて何が明らかになったか
マウリツィオ・サッリ監督は、数週間前から正GKのイヴァン・プロヴェデルを欠いている。プロヴェデルは、肩関節窩縁の損傷を伴う肩関節靭帯の損傷により、今シーズンの残りを欠場する可能性が高い。直近の数試合では、1月にレッジャーナから加入したモッタが起用されていたが、彼もまた欠場する恐れが出てきた。 今後数時間のうちに、ラツィオの医療スタッフが怪我の程度、そして何よりも回復までの期間を評価する予定だ。もし次の試合までに回復しない場合、第3ゴールキーパーのフルラネットが起用されることになる。
フルラネットが勢いを増している
したがって、モッタの状態は、4月4日（土）20時45分に予定されているパルマとのホーム戦に向けて注視されることになる。彼の出場可否に関する最新情報が明らかになるのを待つ間、アレッシオ・フルラネットが準備を整えている。彼は2002年生まれで、ラツィオのユースで育ち、セリエCの各クラブへのレンタル移籍を経て、昨夏に母体であるラツィオに復帰した選手だ。 セリエAでは第3ゴールキーパーとしてベンチ入りを重ねてきたが、デビューの機会は一度もなかった。直近の出場試合は2024年3月2日のセリエC、フェルマーナ対オルビア戦（2-2）であり、パルマ戦が彼にとってセリエA初出場となる可能性がある。