ラツィオは、クラブの決算に関するコヴィソックの判断を待っている。昨夏に発生した移籍市場が凍結された悪夢は、今すぐ払拭しなければならない。 明日、クラブが監督機関に送付する電子メールには、審査対象となるすべての書類が含まれており、これらによって、ラツィオが次回の移籍市場で自由に活動できるかどうかが決まる。ロティーゾ会長率いるクラブは、財務諸表において、連盟の規定で求められる財務の均衡を維持していることを証明しなければならない。
翻訳者：
ラツィオ、財政状況に注意：明日、夏の移籍市場へのゴーサインが出るかどうかを判断するための書類が提出される
パラメータ
かつては流動性指数が最大の焦点でした。この指標に加え、負債比率や拡大人件費比率、すなわち給与・減価償却費の合計と総収益の比率も決定的な重みを持っていました。今シーズン初めに実施された規則の改定後、現在も適用されているのはこの拡大人件費比率のみとなっています。 審査は、今年の第1四半期時点で更新された決算データに基づいて行われる。しかし、判定結果が発表されるのは5月になる。今年遵守すべき基準値は0.7に引き下げられた（昨シーズンは0.8だった）。
リスク
ラツィオは、基準を超過した場合のリスクを痛感している。 実際、昨夏、ローマを本拠地とする同クラブは、当時求められていた3つの基準すべてを満たせなかったため、移籍市場が完全に凍結され、選手の放出があったとしても新たな選手を獲得することが不可能となった。昨年8月には契約更新さえも行うことができなかった。この状況は、その後の財務計画だけでなく、1月の移籍市場に関しても、必然的に技術的な計画に影響を及ぼした。 しかし、規定では、移籍市場が凍結されない場合でも、「収支ゼロ」の状態に留まる可能性も想定されている。これはより軽微な措置ではあるが、それでも、選手放出による必要な資金を先に確保しない限り、新たな選手を登録することはできない。この措置は制限値内に戻るまで継続され、違反が繰り返された場合にはさらなる制限が課される。
信頼
しかしフォルメロからは、今回はすべて順調であるとの確約がある。冬の移籍市場での放出により、クラブの財政に余裕が生まれた。さらに、収支計算からはU-23の選手を除外しなければならない。そのため、1月にはプリボレックやモッタといった新進気鋭の若手選手を起用し、戦力を拡充することを選択した。 クラブ内では楽観的な見方が広がっている明日の審査は、したがって極めて重要な分岐点となる。その結果次第で、移籍市場での動きの自由度だけでなく、現在進められている財政再建と若返りの道のりの信頼性も左右されることになる。