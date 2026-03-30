ラツィオ、財政状況に注意：明日、夏の移籍市場へのゴーサインが出るかどうかを判断するための書類が提出される

ラツィオは、基準を超過した場合のリスクを痛感している。 実際、昨夏、ローマを本拠地とする同クラブは、当時求められていた3つの基準すべてを満たせなかったため、移籍市場が完全に凍結され、選手の放出があったとしても新たな選手を獲得することが不可能となった。昨年8月には契約更新さえも行うことができなかった。この状況は、その後の財務計画だけでなく、1月の移籍市場に関しても、必然的に技術的な計画に影響を及ぼした。 しかし、規定では、移籍市場が凍結されない場合でも、「収支ゼロ」の状態に留まる可能性も想定されている。これはより軽微な措置ではあるが、それでも、選手放出による必要な資金を先に確保しない限り、新たな選手を登録することはできない。この措置は制限値内に戻るまで継続され、違反が繰り返された場合にはさらなる制限が課される。