不適切な言葉や横断幕は禁止。先週の日曜日に開催されたラツィオ対ミラン戦の前、テヴェレ・スタンドで予定されていたコリグラフィーが実現しなかったことを巡り、ラツィオサポーターの間で3日間にわたり論争が続いている。 当初、警察当局が数日前に許可を出していたにもかかわらず、直前に「自由」という文字をスタンド全体に並べるための白いカードを掲示することが禁止されたことに加え、ここ数時間で、横断幕もオリンピコスタジアムへの持ち込みを許可されなかったことが明らかになった。
AFP
翻訳者：
ラツィオ、警告だけではない。ミラン戦では、ロティート氏を批判する横断幕も入場禁止に：そこに書かれていた内容は以下の通りだ
実現しなかった振付
試合開始のホイッスルが鳴る数分前に、白紙のカードが慌ただしく撤去されるという演出中止の決定は、すでに大きな波紋を呼んでいた。報道各社からの情報によると、公式な理由は、当局に事前に届け出て承認された内容と、実際にスタジアム内で展示されるはずだった内容との間に不一致があったためだという。 これは単なる官僚的な抜け穴に過ぎず、ラツィオのサポーターたちにとっては、クラブ側が彼らに対して行った横暴な行為を正当化するための口実に過ぎないと見なされている。そして、日曜日の夜、この一件だけではなかった。
横断幕
オリンピコ・スタジアムの観客席には、「終わりを告げる力を持つ者だけが、始まりを書き記すことができる」と書かれた横断幕も掲げられる予定だった。これはロティート会長に対する現在進行中の抗議活動を指していることは明らかだが、行間を読む必要がある。 しかし、掲出が阻止された理由はそれではない。実はこの横断幕について、スタジアムへの持ち込み許可が正式に得られていなかったため、入場時の検査で持ち込みが拒否されたのだ。それに対し、ラツィオのサポーターたちは、それでも掲げることを決意した。ただし、オリンピコではなく、ポンテ・ミルヴィオでである。 テヴェレ川に面した欄干に掲げられたこのメッセージは、川の両岸からはっきりと見える位置にあり、昨日数時間にわたり掲げられたままだった。言うまでもなく、その写真はすぐにSNSに投稿され、多くのラツィオサポーターによるシェアやリポストを通じて瞬く間に拡散した。
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