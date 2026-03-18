ラツィオ、警告だけではない。ミラン戦では、ロティート氏を批判する横断幕も入場禁止に：そこに書かれていた内容は以下の通りだ

オリンピコ・スタジアムの観客席には、「終わりを告げる力を持つ者だけが、始まりを書き記すことができる」と書かれた横断幕も掲げられる予定だった。これはロティート会長に対する現在進行中の抗議活動を指していることは明らかだが、行間を読む必要がある。 しかし、掲出が阻止された理由はそれではない。実はこの横断幕について、スタジアムへの持ち込み許可が正式に得られていなかったため、入場時の検査で持ち込みが拒否されたのだ。それに対し、ラツィオのサポーターたちは、それでも掲げることを決意した。ただし、オリンピコではなく、ポンテ・ミルヴィオでである。 テヴェレ川に面した欄干に掲げられたこのメッセージは、川の両岸からはっきりと見える位置にあり、昨日数時間にわたり掲げられたままだった。言うまでもなく、その写真はすぐにSNSに投稿され、多くのラツィオサポーターによるシェアやリポストを通じて瞬く間に拡散した。