今日フォルメッロで行われた親善試合で、ラツィオはピナモンティのゴールでアレッツォを2-0で下した。ピナモンティは開始1分に先制し、後半にはディオゴ・レイテも得点した。ガットゥーゾ率いるチームは代表招集中の選手を欠いた一方で、ザッカーニ、ピナモンティ、ノスリンは出場。試合を動かしたのはまさに元サッスオーロのピナモンティで、最初に触ったボールで先制点を奪った。ノスリンがエリア内に送ったボールを押し込んだ。さらに後半開始直後、CKからの流れでディオゴ・レイテがゴールを決め、スコアを2-0とした。
(C)Getty Images
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ラツィオ、親善試合で2-0。ゴールはピナモンティとディオゴ・レイテ。ガットゥーゾ「長い中断は奇妙だ。その代償を払わずに済むことを願っている」
試合後、クラブの公式チャンネルでリーノ・ガットゥーゾが次のように語った。「今の位置にいるのは、働く意欲と苦しみに耐える姿勢があるからだ。シーズン序盤のスタートへの称賛？ それは選手たちに向けられるべきだ。マントヴァ戦は私たちにとっても驚きだったし、あることをやろうと思うなら中途半端ではだめだと身をもって感じた。なぜなら、私たちはすでに代償を払っているからだ。チームは笑顔でここに来て、苦しさを受け入れている。今のこの雰囲気が続くなら、大きな満足を得られるはずだ」
代表戦による3週間の中断について：「これは奇妙なことだし、その代償を払わないことを願っている。こんなことは今まで一度もなかったし、できるだけダメージを少なくするためにうまくやらなければならない。20日間止まっているとアドレナリンは下がる。僕たちはその熱量を下げないようにしなければならない」
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