新戦力のおかげでラツィオは復調の兆しを見せている。 適応期間（選手によって長短はあったが）を経て、今やビアンコチェーリは1月の補強選手たちの活躍を享受し、巻き返しを図っている。ボローニャでの勝利は単なる勝ち点3以上の意味を持つ。それはテイラーの台頭、マルディーニの成長の確証、そして特にコッパ・イタリアを見据えた際に非常に有用となり得る「若きPKストッパー」の発見を意味する。
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ラツィオ、冬の移籍市場がようやく実を結び始めた：モッタ、テイラー、マルディーニに成長の兆し
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レッジャーナからラツィオへの移籍は、セリエC降格回避の戦いを経て欧州カップ戦出場権獲得を目指すという飛躍的なステップアップであり、当初は懐疑的な見方が多かったエドアルド・モッタだが、ダッラ・アラでの試合を決定づけるゴールを挙げ、PKでオルソリーニを翻弄した。 2試合連続の無失点に加え、特に飛び出しの場面でまだ改善すべき粗さはあるものの、強いリーダーシップの片鱗を見せている。しかし今シーズン、レッジョ・エミリアでの前半6ヶ月も含めると、彼が所属したチームが受けたPKの50％を阻止している。 ベルガモで行われるカップ戦準決勝第2戦では、延長戦終了後も同点の場合、PK戦によって勝敗が決まる可能性があることを考えると、彼のこの能力が決定的となるかもしれない。4月22日に行われる、ラツィオの今季の行方を左右するこの一戦において、彼を信頼できることは、サッリ監督率いるチームにとって極めて重要となるだろう。
TAYLOR
監督やチーム全体からの信頼を、加入当初から確実に勝ち取っているのがケネス・テイラーだ。ローマ加入以来、不動のレギュラーとして、彼のフレッシュなエネルギーも相まって新たな確固たる基盤を築きつつあるチームの象徴となっている。ボローニャ戦では彼の2ゴールが試合を決定づけた。 同じくボローニャ戦では、カップ戦でラツィオを勝ち越しに導いた決勝PKを、堂々とした態度で蹴り込んだ。彼は徐々にサッリ監督のサッカーの組織的な動きを深く理解し、試合の様々な局面に適応する能力を見せている。そして、ボローニャ戦後のインタビューで、テイラーは新しい環境への適応について満足感を示し、すでに完全にチームに溶け込んでいると強調した。
その他
それでも、3つのポジションすべてで明るい兆しが見えている。守備陣はシーズン前半の安定感を取り戻したようだ。中盤ではパトリックの創造性がチームにバランスをもたらし、前線では1年半近く調子を落としていたディアのエンジンが再び回り始めている。 ここ数試合の得点増加（アタランタ戦、カップ戦、ボローニャ戦、サッスオーロ戦で計2ゴール、ミラン戦でも1ゴール、4試合で計7ゴール）に大きく貢献したのはダニエル・マルディーニだ。彼はサッスオーロ戦でビアンコチェーレ（ラツィオ）での初ゴールを決めただけでなく、カステヤノスの退団以来完全に停滞していた攻撃陣に新たな活力を吹き込んだ。 彼の能力は攻撃の組み立てに多様な選択肢をもたらしており、同じポジションのチームメイトたちのパフォーマンスにも良い影響を与えている。あとはプリボレクとラトコフが結果を出すだけだ。若きポーランド人選手はピッチでまだ姿を見せておらず、セルビア人センターフォワードも（ジェノア戦でPKを獲得した）わずかな活躍しか見せていない。しかし、サッリ監督の布陣で居場所を確保するためには、さらに懸命に努力しなければならないだろう。