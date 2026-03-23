ラツィオ、冬の移籍市場がようやく実を結び始めた：モッタ、テイラー、マルディーニに成長の兆し

それでも、3つのポジションすべてで明るい兆しが見えている。守備陣はシーズン前半の安定感を取り戻したようだ。中盤ではパトリックの創造性がチームにバランスをもたらし、前線では1年半近く調子を落としていたディアのエンジンが再び回り始めている。 ここ数試合の得点増加（アタランタ戦、カップ戦、ボローニャ戦、サッスオーロ戦で計2ゴール、ミラン戦でも1ゴール、4試合で計7ゴール）に大きく貢献したのはダニエル・マルディーニだ。彼はサッスオーロ戦でビアンコチェーレ（ラツィオ）での初ゴールを決めただけでなく、カステヤノスの退団以来完全に停滞していた攻撃陣に新たな活力を吹き込んだ。 彼の能力は攻撃の組み立てに多様な選択肢をもたらしており、同じポジションのチームメイトたちのパフォーマンスにも良い影響を与えている。あとはプリボレクとラトコフが結果を出すだけだ。若きポーランド人選手はピッチでまだ姿を見せておらず、セルビア人センターフォワードも（ジェノア戦でPKを獲得した）わずかな活躍しか見せていない。しかし、サッリ監督の布陣で居場所を確保するためには、さらに懸命に努力しなければならないだろう。