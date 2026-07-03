ラツィオ、公式発表：ビジャレアルからペドラサをフリー移籍で獲得

ラツィオは来シーズンに向けた補強第1弾を発表した。





6月30日にビジャレアルとの契約が満了しフリーとなったスペイン人左サイドバック、アルフォンソ・ペドラサ（1996年生まれ）が、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオと2029年6月までの3年契約を結んだ。