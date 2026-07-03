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Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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ラツィオ、公式発表：ビジャレアルからペドラサをフリー移籍で獲得

ラツィオ
アルフォンソ・ペドラサ
移籍情報
ビジャレアル

ファリオリがポルトのヌノ・タバレスを招へい。

ラツィオは来シーズンに向けた補強第1弾を発表した


6月30日にビジャレアルとの契約が満了しフリーとなったスペイン人左サイドバックアルフォンソ・ペドラサ（1996年生まれ）が、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオと2029年6月までの3年契約を結んだ

  • 公式発表

    S.S.ラツィオは、アルフォンソ・ペドラサ・サグの加入を発表した。


    1996年生まれの左サイドバックで、3年契約を結んだ。


    ビジャレアルから移籍した同選手は、トレーニングキャンプ開始に伴い、ガットゥーゾ監督率いるチームに即戦力として加わります。


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  • タヴァレスが退団へ

    ラツィオを退団する同ポジションの選手には、ポルトガル人DFヌノ・タバレス（2000年生まれ、元アーセナル、ベンフィカ）がいる。フランチェスコ・ファリオリ監督率いるポルトと、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率いるトルコのベシクタシュが獲得を争っている。


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