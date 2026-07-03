ラツィオ、公式発表：ビジャレアルからペドラサをフリー移籍で獲得

ラツィオは来シーズンに向けた補強第1弾を発表した。
6月30日にビジャレアルとの契約が満了しフリーとなったスペイン人左サイドバック、アルフォンソ・ペドラサ（1996年生まれ）が、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオと2029年6月までの3年契約を結んだ。
ラツィオは来シーズンに向けた補強第1弾を発表した。
6月30日にビジャレアルとの契約が満了しフリーとなったスペイン人左サイドバック、アルフォンソ・ペドラサ（1996年生まれ）が、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオと2029年6月までの3年契約を結んだ。
S.S.ラツィオは、アルフォンソ・ペドラサ・サグの加入を発表した。
1996年生まれの左サイドバックで、3年契約を結んだ。
ビジャレアルから移籍した同選手は、トレーニングキャンプ開始に伴い、ガットゥーゾ監督率いるチームに即戦力として加わります。
ラツィオを退団する同ポジションの選手には、ポルトガル人DFヌノ・タバレス（2000年生まれ、元アーセナル、ベンフィカ）がいる。フランチェスコ・ファリオリ監督率いるポルトと、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率いるトルコのベシクタシュが獲得を争っている。
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