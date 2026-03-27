ラツィオは今夏、攻撃陣の再構築を迫られている。契約満了、不振、そして将来に向けた戦略といった要因が重なり、次の移籍市場を控え、状況は流動的になりつつあり、多くの選手の去就が不透明となっている。サッリ監督の続投の有無にかかわらず、来シーズンのビアンコチェーリの攻撃陣は大きく様変わりする可能性がある。
翻訳者：
ラツィオ、今夏、攻撃陣に革命の兆し。去る可能性のある選手と残留する可能性がある選手は以下の通り
確かなこと
現時点で、将来がすでに決まっていると思われる選手が2人いる。契約満了を迎え、おそらく現役を引退するペドロと、2029年までクラブと契約を結んでいるザッカニーだ。彼らに加え、グスタフ・イサクセンも加わる見込みだ。 低迷期を経て著しい回復を見せているこのデンマーク人ウイングは、ワールドカップ出場をかけたプレーオフで代表として2ゴールを挙げたばかりだ。ラツィオの構想において、彼は未来を築くための基盤の一角を担っている。 浮き沈みはあったものの、彼のキャリアはまだ発展途上と見なされており、特にサッリ監督の続投が確定すれば、来シーズンも彼と共に歩む意向が固まっている。ただし、これは今後届く可能性のある高額オファーを除いた話であり、万が一そのようなオファーがあった場合は、クラブは選手本人と協議の上、検討することになるだろう。
疑問
一方で、去就が最も不透明な選手の一人がティジャニ・ノスリンだ。ローマでの2年間、彼はその実力を断片的にしか見せられず、そのためラツィオは彼に対するオファーを検討する姿勢を示している。ただし、2024年にヴェローナから獲得するために投じた1500万ユーロの投資額を下回る売却益とならないことが条件だ。サッリ監督は彼をチームに完全に定着させることができなかった。 そして今、マルディーニの加入により、ピッチでの出場機会は大幅に減少した。シーズン終了後、フォルメロでは彼と彼の将来について検討が行われることになるだろう。ブライエ・ディアについても同様だ。このセネガル人FWは、サレルニターナから1100万ユーロで完全移籍となる。投資額にもかかわらず、彼の名前は放出候補の筆頭に挙げられている。 1月にはすでに移籍を希望していたが、契約上の事情により、いかなる移籍交渉も複雑化していた。しかし、夏になれば状況は一変するだろう。ロティートとファビアーニは、1800万ユーロからのオファーを受け入れる用意がある。 また、ペタル・ラトコフの去就も不透明だ。冬の移籍市場でローマに加入した彼は、クラブ首脳陣からは高く評価されているが、監督からはそうではなく、実際、出場機会はほとんど与えられていない。もし来季もサッリがラツィオの指揮を執るなら、このセルビア人センターフォワードが他クラブへレンタル移籍し、実戦経験を積む可能性も排除できない。
評価
一方、マッテオ・カンチェッリエリの去就については、まだ判断が下されていない。ここ数年のレンタル移籍を経て、彼にはもっと活躍が期待されていた。 今年はいくつかの身体的な問題にも悩まされたが、出場機会が限られていたこと、そして2027年に契約が満了することを踏まえると、クラブは選択を迫られている。契約更新を提案し、彼のさらなる飛躍に期待をかけるか、それとも2023年にヴェローナから獲得するために費やした850万ユーロの一部を回収するために完全移籍させるかだ。 彼は2002年生まれであり、自身の能力を発揮できる場が他チームで見つかることは難しくないだろう。対照的に、自分に合った環境を見つけ、実力を確立しつつあるのがダニエル・マルディーニだ。カンチェッリエリより1歳年上の彼は、夏の移籍市場における主要な争点の一つとなるだろう。 アタランタから有償レンタル（約100万ユーロ＋ボーナス）で加入した彼は、1400万ユーロの買い取りオプションを有しており、欧州カップ戦出場権を獲得した場合には買い取り義務が発生する。クラブは今後の対応を検討中だ。買い取りを選択する可能性は常にあり、その決定は、ここまでのパフォーマンスが着実に向上している彼の活躍次第でもある。 クラブ、特にスポーツディレクターのファビアーニは、彼の潜在能力を高く評価している。サッリ監督は、モンツァやアタランタでの最近の経歴とは異なる新しい役割で彼を育て上げている。今シーズン終了までに、彼の将来が決定されることになるだろう。