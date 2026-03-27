ラツィオ、今夏、攻撃陣に革命の兆し。去る可能性のある選手と残留する可能性がある選手は以下の通り

一方、マッテオ・カンチェッリエリの去就については、まだ判断が下されていない。ここ数年のレンタル移籍を経て、彼にはもっと活躍が期待されていた。 今年はいくつかの身体的な問題にも悩まされたが、出場機会が限られていたこと、そして2027年に契約が満了することを踏まえると、クラブは選択を迫られている。契約更新を提案し、彼のさらなる飛躍に期待をかけるか、それとも2023年にヴェローナから獲得するために費やした850万ユーロの一部を回収するために完全移籍させるかだ。 彼は2002年生まれであり、自身の能力を発揮できる場が他チームで見つかることは難しくないだろう。対照的に、自分に合った環境を見つけ、実力を確立しつつあるのがダニエル・マルディーニだ。カンチェッリエリより1歳年上の彼は、夏の移籍市場における主要な争点の一つとなるだろう。 アタランタから有償レンタル（約100万ユーロ＋ボーナス）で加入した彼は、1400万ユーロの買い取りオプションを有しており、欧州カップ戦出場権を獲得した場合には買い取り義務が発生する。クラブは今後の対応を検討中だ。買い取りを選択する可能性は常にあり、その決定は、ここまでのパフォーマンスが着実に向上している彼の活躍次第でもある。 クラブ、特にスポーツディレクターのファビアーニは、彼の潜在能力を高く評価している。サッリ監督は、モンツァやアタランタでの最近の経歴とは異なる新しい役割で彼を育て上げている。今シーズン終了までに、彼の将来が決定されることになるだろう。