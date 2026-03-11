ラツィオ、ラティーナにヴィンチェンツォ・ダミコに捧げられた新しいスポーツセンターが開所。クラブの代表団が出席。

ラツィオ州ラティーナ市に、今日からラツィオの要素が少し増えました。ポンティーノ地方の州都であるこの街で今朝、ヴィンチェンツォ・ダミコ氏に因んで名付けられた新しいスポーツセンターが開設されました。ダミコ氏は2023年に逝去した元ラツィオの選手で、このポンティーノ地方の街の出身であり、過去から現在に至るまでラツィオのサポーター全体の象徴的存在となりました。 式典には、市長のほか、多くのサポーターやラツィオクラブの代表者も出席した。クラブが公式チャンネルで発表した公式声明によると、ミッドフィールダーのトマ・バシッチ、ラツィオ・ウィメンの選手ジュリア・マンクーゾ、そしてクラブ幹部数名も出席し、「ラツィオが若者や地域に向けた取り組みに親しみを持っていることを示す」と声明には記されている。 このイベントには、ダミコがキャリアの中で一緒にプレーしたチームの元チームメイトも多数参加し、元ラツィオのブルーノ・ジョルダーノ、ジャンカルロ・オッディ、ミケランジェロ・スルファロらも出席した。また、ヴィンチェンツィーノ（ファンやチームメイトが彼をそう呼ぶことを好んだ）が今や他界している他の元選手やチームメイトの子供たちも数人参加していた。 その中には、74年にスクデットを獲得したラツィオのゴールキーパー、フェリーチェの息子であるガブリエーレ・プリチ、そして、ダミコが若き才能として台頭しつつも、すでに忘れがたいスポーツの偉業の主人公であった、あのバンダ・マエストレッリの伝説的なキャプテン、ピノの息子であるジェームズ・ウィルソンもいた。
ラツィオの発表
ラツィオのウェブサイトでは、このイベントについて公式声明で次のように報じられています。「S.S.ラツィオは本日、ラティーナ市にて、忘れがたいビアンコチェーレの選手であり、1974年の歴史的なスクデットの主役であるヴィンチェンツォ・ダミコに捧げられたスポーツ施設の発表会に参加しました。 単なる選手以上の存在であったこの人物を偲ぶ、意義深い瞬間でした。ヴィンチェンツォ・ダミコはラツィオの象徴であり、スポーツの最も真摯な価値観、すなわち情熱、犠牲、チームスピリット、そして敬意の体現者でした。この新しい施設は、若者やコミュニティのための空間として誕生し、少年少女たちが成長し、トレーニングし、スポーツへの情熱を共有できる場所となるでしょう。 このプロジェクトは、サッカーが、その最も真の姿で体験されたとき、重要な教育的・社会的手段となり得ることを証明しています。S.S. ラツィオは、スポーツを、新世代のための教育、包摂、成長の機会として推進するという取り組みを改めて表明します。 また、ラティーナ市およびこのプロジェクトの実現に貢献したすべての機関に感謝申し上げます。このプロジェクトは、新しいスポーツ施設であるだけでなく、スポーツの価値が日々生き続けるコミュニティの空間でもあります。ヴィンチェンツォ・ダミコにフィールドを捧げることは、彼の記憶を守り、新しい世代に伝えることを意味します。 この施設に足を踏み入れる子供たちは皆、何らかの形で、サッカーボールを足元に、ラツィオを胸に育ったチャンピオンの歴史を受け継いでいくことになる。126年にわたり、ラツィオはチームというよりもまずコミュニティであり、世代を超えて受け継がれる人々、価値観、模範からなる歴史を築いてきた。 ヴィンチェンツォ・ダンミコは、その模範の一人でした。S.S. ラツィオは、スポーツを成長、教育、コミュニティの手段として信じる地域、若者、そしてあらゆる組織を、これからも支援し続けていきます。
記憶
「ダミコといえばラツィオ」と、元サッカー選手で現在はラジオ・オリンピアのコメンテーター兼ラジオ司会者であるジェームズ・ウィルソンは、イベントの合間にヴィンチェンツォ・ダミコの姿をこう回想した。「この新しいスポーツセンターはとても素晴らしい。ヴィンチェンツォのような人物にちなんで名付けられたことを嬉しく思う。父と会うたびに彼が向けたあの眼差しを、私は今でも覚えている。 仲間たちや、彼が着ていたユニフォームに対する、深く、独特で、愛情と親しみに満ちた視線でした」。スポーツ活動用のフィールド脇のベンチの一つには、子供時代、若手選手時代、そして高齢期のダミコ氏の写真が、常にラツィオのユニフォームを着て、彼の愛するチームのカラーにまつわる人生を表す3つの象徴的な言葉とともに展示されています。 「僕はサッカー選手になりたいんじゃない」と、ダミコは初めてボールを蹴ったときに言ってた。「僕はラツィオのサッカー選手になりたいんだ」。そして、「だって、ラツィオのユニフォームは素敵だから。いや、一番素敵なんだ」。さらに、「毎日そのユニフォームを誇りに思うことで、伝説になれるんだ」。