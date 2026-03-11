ラツィオ、ラティーナにヴィンチェンツォ・ダミコに捧げられた新しいスポーツセンターが開所。クラブの代表団が出席。

ラツィオのウェブサイトでは、このイベントについて公式声明で次のように報じられています。「S.S.ラツィオは本日、ラティーナ市にて、忘れがたいビアンコチェーレの選手であり、1974年の歴史的なスクデットの主役であるヴィンチェンツォ・ダミコに捧げられたスポーツ施設の発表会に参加しました。 単なる選手以上の存在であったこの人物を偲ぶ、意義深い瞬間でした。ヴィンチェンツォ・ダミコはラツィオの象徴であり、スポーツの最も真摯な価値観、すなわち情熱、犠牲、チームスピリット、そして敬意の体現者でした。この新しい施設は、若者やコミュニティのための空間として誕生し、少年少女たちが成長し、トレーニングし、スポーツへの情熱を共有できる場所となるでしょう。 このプロジェクトは、サッカーが、その最も真の姿で体験されたとき、重要な教育的・社会的手段となり得ることを証明しています。S.S. ラツィオは、スポーツを、新世代のための教育、包摂、成長の機会として推進するという取り組みを改めて表明します。 また、ラティーナ市およびこのプロジェクトの実現に貢献したすべての機関に感謝申し上げます。このプロジェクトは、新しいスポーツ施設であるだけでなく、スポーツの価値が日々生き続けるコミュニティの空間でもあります。ヴィンチェンツォ・ダミコにフィールドを捧げることは、彼の記憶を守り、新しい世代に伝えることを意味します。 この施設に足を踏み入れる子供たちは皆、何らかの形で、サッカーボールを足元に、ラツィオを胸に育ったチャンピオンの歴史を受け継いでいくことになる。126年にわたり、ラツィオはチームというよりもまずコミュニティであり、世代を超えて受け継がれる人々、価値観、模範からなる歴史を築いてきた。 ヴィンチェンツォ・ダンミコは、その模範の一人でした。S.S. ラツィオは、スポーツを成長、教育、コミュニティの手段として信じる地域、若者、そしてあらゆる組織を、これからも支援し続けていきます。