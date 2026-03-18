マリオ・ギラという名前は、来夏の移籍市場で最も注目を集める選手の一人となるだろう。ラツィオに所属する2000年生まれのスペイン人DFは、チーム全体としては精彩を欠いたシーズンであったにもかかわらず、セリエAで最も信頼できるセンターバックの一人としての地位を確立した。 とりわけ、数日前のミラン戦での活躍は注目を集めたが、レアル・マドリードの育成システム出身であるこのセンターバックは、かねてよりイタリアやヨーロッパの多くのトップクラブから関心を寄せられてきた。また、複数の報道によれば、彼の将来をめぐる状況は急速に変化しており、ローマとの契約が満了まであと1年となっていることから、移籍の可能性が高まっている。
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ラツィオ、マリオ・ギラの去就が不透明に：夏の移籍市場ではミラノ・ダービーと海外移籍の可能性が浮上
契約の核心
実際、ギラは2027年までラツィオと契約を結んでいる。ラツィオは彼に契約更新を約束していたが、昨夏の制約も相まって、オファーの提示が遅れている。ここ数ヶ月、彼はクラブ幹部と何度も話し合ってきたが、いまだに正式なオファーを受けるための連絡を待っている状態だ。しかし、この問題は厄介なものとなっている。 クラブは選手との関係を継続し、大幅な契約更新で彼を確実に確保したいと考えている。というのも、彼は現在わずか50万ユーロの年俸しか受け取っておらず、サッリ監督の戦術において重要な役割を担っているにもかかわらず、チーム内で最も低賃金の選手の一人だからだ。この軽視された扱いが、ギラに自身の将来について考えさせる要因となっているようだ。 契約を更新しないという選手の意思は固い。この状況下では、ラツィオは1年後に彼を無償で失うことのないよう、早急に売却して資金化せざるを得なくなるだろう。移籍金の相場はまだ確定していないが、おそらく2000万ユーロ前後になると見られる。なお、再売却時の50％の権利は依然としてレアル・マドリードが保有していることを忘れてはならない。
ミラノ・ダービー
ミランは数ヶ月にわたり、このスペイン人DFの動向を注視してきた。そして、最近オリンピコで行われた試合で「ディアーヴォロ」ことミランが敗れたことで、彼がまさに守備陣の理想的な補強となるという見方が強まった。しかし、獲得に名乗りを上げているのはロッソネロだけではない。実際、具体的な関心が寄せられているものの、現時点では両者間の交渉が進展している様子はない。 むしろ、ここ数週間で競争が激化していることもあり、この件は複雑な状況にある。一方、このスペイン人DFにはインテルも関心を示しており、一部の情報によると、同クラブはすでに選手の周辺関係者に働きかけ、魅力的な戦術プランで彼を説得しようとしているという。ここでも、現時点では両クラブ間の直接的な接触の痕跡は見られない。
海外情勢
もしギラの将来がラツィオにないとするなら、ラツィオ側は、彼がイタリア国内に留まらないことを望んでいる。だからこそ、フォルメロでは海外からの噂にも注目が集まっているのだ。 レアル・マドリードは、契約解除条項を行使して移籍金を大幅に引き下げる可能性が常にありますが、一部のスペインメディアによると、マドリードのもう一つのクラブであるアトレティコもこの選手に関心を示しているとのことです。プレミアリーグではチェルシーに加え、トップクラブではないものの、豊富な資金力を持つ他のいくつかのクラブも注目されています。 しかし、ギラ本人は、ラツィオを去る場合、より高いレベルの舞台へ移り、できれば継続的にチャンピオンズリーグに出場したいと考えているようだ。したがって、今夏の移籍市場では、開幕当初から彼の名前が最も注目を集める選手の一人となることが予想される。