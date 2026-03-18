ラツィオ、マリオ・ギラの去就が不透明に：夏の移籍市場ではミラノ・ダービーと海外移籍の可能性が浮上

実際、ギラは2027年までラツィオと契約を結んでいる。ラツィオは彼に契約更新を約束していたが、昨夏の制約も相まって、オファーの提示が遅れている。ここ数ヶ月、彼はクラブ幹部と何度も話し合ってきたが、いまだに正式なオファーを受けるための連絡を待っている状態だ。しかし、この問題は厄介なものとなっている。 クラブは選手との関係を継続し、大幅な契約更新で彼を確実に確保したいと考えている。というのも、彼は現在わずか50万ユーロの年俸しか受け取っておらず、サッリ監督の戦術において重要な役割を担っているにもかかわらず、チーム内で最も低賃金の選手の一人だからだ。この軽視された扱いが、ギラに自身の将来について考えさせる要因となっているようだ。 契約を更新しないという選手の意思は固い。この状況下では、ラツィオは1年後に彼を無償で失うことのないよう、早急に売却して資金化せざるを得なくなるだろう。移籍金の相場はまだ確定していないが、おそらく2000万ユーロ前後になると見られる。なお、再売却時の50％の権利は依然としてレアル・マドリードが保有していることを忘れてはならない。