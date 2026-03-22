ラツィオ、ボローニャ戦でギラが負傷により欠場：現在の状態

ボローニャ戦の第1ハーフ、ラツィオに悪いニュースが飛び込んだ。ビアンコチェーリは、前回のミラン戦での勝利でピッチ上で最も活躍した選手の一人であり、このボローニャ戦でも素晴らしいスタートを切っていたマリオ・ギラを、負傷により失った。

マウリツィオ・サッリ監督は、筋肉の不調でピッチを離れたスペイン人選手の代わりにプロフストガードを投入せざるを得なかった。