このままではいけない。ラツィオによるフラミニオ・スタジアムの再開発計画は、見直される必要がある。ローマ市は問題点を指摘し、認可手続きを進める前に大幅な修正を求めた。
calciomercato
翻訳者：
ラツィオ、フラミニオ計画はこのままでは不十分：市当局が追加資料の提出を求める
欠落
『コリエレ・デッロ・スポルト』紙は本日、この問題を詳しく報じている。最初の争点は、提出された資料そのものの性質に関するものだ。提出されたものは予備調査とみなされ、現行法規で求められる基準を満たしていない。したがって、より進んだ詳細な設計段階の資料が必要となる。 建築面においても、重大な不備が浮き彫りになっている。特に、フラミニオのような保存指定物件において文化財保護局が不可欠とみなしている、ゲティ財団の「Keeping it Modern」プログラムに関連する保存計画への言及が欠けている。このため、敷地の境界設定から、完成後の施設が視覚的・構造的に与える影響に関する調査に至るまで、全体的な見直しが求められている。
原価分析
もう一つの重要な課題は交通アクセスである。提案された計画については、来場者の動線、公共交通機関、シャトルバス、遠隔駐車場に加え、オーディトリアムやスポーツアリーナといった近隣施設との整合性について、さらなる検討が必要とされている。さらに経済的な問題もある。提出された財務計画は不完全であると判断され、コスト、収益、および施設の将来的な運営に関する詳細な分析が欠けていた。 ピエル・ルイジ・ネルヴィが設計した歴史あるスタジアムを、約5万席の近代的な施設へと生まれ変わらせることを目指す「ビアンコチェレステ」のプロジェクトは、依然として検討段階にとどまっている。承認は、現在、抜本的な技術的見直しを条件としているようだ。要求された修正が行われて初めて、手続きを進めることができる。