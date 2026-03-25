ラツィオ、フラミニオ計画はこのままでは不十分：市当局が追加資料の提出を求める

『コリエレ・デッロ・スポルト』紙は本日、この問題を詳しく報じている。最初の争点は、提出された資料そのものの性質に関するものだ。提出されたものは予備調査とみなされ、現行法規で求められる基準を満たしていない。したがって、より進んだ詳細な設計段階の資料が必要となる。 建築面においても、重大な不備が浮き彫りになっている。特に、フラミニオのような保存指定物件において文化財保護局が不可欠とみなしている、ゲティ財団の「Keeping it Modern」プログラムに関連する保存計画への言及が欠けている。このため、敷地の境界設定から、完成後の施設が視覚的・構造的に与える影響に関する調査に至るまで、全体的な見直しが求められている。