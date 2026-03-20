アンジェロ・ファビアーニがDAZNに長時間のインタビューに応じた。このインタビューは実際にはミラン戦の前に収録されたものだが、同ストリーミングプラットフォームは本日になってようやくこれを公開した。ラツィオのスポーツディレクターである彼は、シーズン終盤の最も重要な局面が迫る中、サポーターからの抗議や主力選手の相次ぐ負傷など、クラブが現在直面しているこの困難な状況について語った。
翻訳者：
ラツィオ、ファビアーニ監督の発言：「再建には忍耐が必要だ。サポーター？彼らの存在が恋しい。近いうちに彼らも交えた座談会を開く予定だ」
困難な年
「どの年も厳しいものです。しかし、今年は全選手の再編成と重なったため、おそらく最も複雑な年だったと言えるでしょう。サッリ監督やクラブが述べているように、今年は『ゼロ年』です。再建の最中では、予期せぬ事態が起こり得ます。とはいえ、これまで失った多くの勝ち点は、本来なら勝ち取れていたはずのものだったと断言できます。 多くの不運な出来事があり、とりわけサッリ監督は、ジェノヴァでの試合のように、6人、7人、あるいは8人のレギュラー選手を欠いた状態でピッチに立たざるを得ない状況に何度も直面しました。正直なところ、これはラツィオだけの話ではありません。ナポリで何が起きたかを見れば明らかです。残念ながら、こうした年は多少の傷跡を残すものですが、重要なのは、自分たちのやっていること、このプロジェクトを信じ続けることです。 プロジェクトに従い、再建のために、そして望むなら有望な若手選手を起用してチームを若返らせるために、その道筋を歩み続けることです」。
けが
「怪我の多くは外傷によるものですが、疲労が原因のものもあります。残念ながら、これはラツィオだけの問題ではありません。金曜日、土曜日、日曜日に分散して行われるこれらの試合が、どれほどの負担になっているのか、少し考えてみるべきでしょう。 さらに、他の大会や選手たちのストレス、そして選手が試合をどのように経験するか、つまりストレス下でプレーしているかという点もあります。これらすべてが特定の怪我につながる可能性があります。もちろん、良い状況とは言えませんが、監督や選手たち、さらには控えの選手たちでさえ、出番が回ってきた時には並外れた活躍を見せてくれました」。
マーケット
「ラツィオは、移籍の出し入れの両面で、最も活発に動いたクラブだったと思います。 放出について一言述べさせてください。我々は誰一人として追い出したり、市場に出したりはしていません。しかし、選手本人や代理人から繰り返し移籍の要望があり、他のクラブが契約期間を延長し、現在の3倍もの報酬を提示している状況で、本人がどうしても移籍を望んでいるのであれば、冷静かつ誠実にその要望に応えるべきだと考えています。 チームやロッカールームの中には、やる気のある選手がいなければならないと私は考えています」。
目標
「私が監督に就任して以来、ラツィオで進められているような、これほど抜本的で徹底的な再建の段階において、セリエA優勝や欧州カップ戦への即座の出場権獲得、タイトル獲得などを考えるのは、まったくの空想に過ぎません。再建を行い、計画を立て、ビジョンを持つ際には、こうした結果が生じる可能性や、特定の目標をすぐに達成できないことも想定しておく必要があります。 しかし、私はラツィオが、まさにこの計画と自ら掲げた目標、すなわち新たなサイクルによって、遅かれ早かれセリエAで上位5位を争えるチームになるだろうと、並々ならぬ確信を持っています。これは私たち自身、サポーター、そしてクラブ環境に対する責任です。ただ、少しの忍耐をお願いしたいのです。 サッリが再び監督に就任した際にも求めたのと同じ忍耐です。彼は、若手を指導し、チームを構築するためには忍耐が必要だと語りました。なぜなら、彼らは戦術体系を身につけなければならないからです。しかし、彼はまた、「自分が忍耐強くあるのと同様に、クラブ全体に対しても同等の忍耐を求める」とも述べていました。
サポーター
「今のこの危機的状況は、決して良いものではありません。それは間違いありません。選手たちの立場に立って考えてみると、サポーターの応援がない中でプレーすること、ゴールを決めて自チームの応援席へ駆け寄っても、皆が喜んでいる姿が見られないこと――客観的に見ても、こうしたことがやはり少し物足りないですね。 ピッチに立っている時に観客から伝わるあのアドレナリン、ピッチを揺るがすような熱気。それがあるかないかで、大きな違いが生まれます。この問題も、早急に解決できることを願っています。 私たちは、メディア、サポーター、関係機関など、サッカー界に関わるすべての関係者を集めた円卓会議を企画しています。まさに彼らに新たな道筋を示すためです。なぜなら、人々は時に理解していないことがあるからです。だからこそ今こそ、客観的なデータを基に、ラツィオが現在何をしているのかをサポーターに伝えるべき時が来たのです。繰り返しますが、無観客での試合は良いことではありません。良いイメージを与えられません。 もちろん、サポーターを非難しているわけではありません。むしろ、サポーターもジャーナリストも、すべての人の意見を尊重しています。私にはただ一つの義務と任務があります。それは、計画を練り、ラツィオができるだけ早くトップリーグで戦える競争力のあるチームを築くことです。30年にわたるサッカー人生で、私は常にチームの再建に携わってきました。前年にスクデットを獲得したような強豪チームを率いた経験はありません。 ミリンコヴィッチや、35ゴールを挙げていたチロ・インモービレ、そしてルイス・アルベルトやフェリペ・アンデルソンとも一緒に仕事ができたら、本当に嬉しかったでしょう。しかし、おそらく私は居心地が良くなりすぎて、現状に甘んじていたかもしれません。また、これらの選手たちがラツィオに加入した当初、チームに馴染むのに苦労していたことも言及しておくべきでしょう。例えば、ミリンコヴィッチのことを思い出します。 確かに私は別のクラブにいましたが、ラツィオの動向は常に追っていました。最初の数年は少し苦労していました。その後、誰もが知るあの素晴らしい選手になりました。チロ・インモービレも同じで、海外を含めあちこちを渡り歩き、その後ラツィオにやってきました。少し苦労しましたが、やがて30～35ゴールを決めるようになりました。 サッリ監督が「忍耐が必要だ」と言うのは、おそらく、これらの若者たちに環境に馴染む機会を与え、有機的なチームを作り上げ、私たちに喜びをもたらしてくれるような結束力のあるチームを作る必要があるという意味でもあるのでしょう。残念ながら、理想通りの環境はどこにもありません。自分たちの行っている仕事を信じなければなりません。私はそれを強く信じていますし、ラツィオの行方を心から気にかけているすべての人々にも、それを信じてほしいと願っています」。