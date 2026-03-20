ラツィオ、ファビアーニ監督の発言：「再建には忍耐が必要だ。サポーター？彼らの存在が恋しい。近いうちに彼らも交えた座談会を開く予定だ」

「今のこの危機的状況は、決して良いものではありません。それは間違いありません。選手たちの立場に立って考えてみると、サポーターの応援がない中でプレーすること、ゴールを決めて自チームの応援席へ駆け寄っても、皆が喜んでいる姿が見られないこと――客観的に見ても、こうしたことがやはり少し物足りないですね。 ピッチに立っている時に観客から伝わるあのアドレナリン、ピッチを揺るがすような熱気。それがあるかないかで、大きな違いが生まれます。この問題も、早急に解決できることを願っています。 私たちは、メディア、サポーター、関係機関など、サッカー界に関わるすべての関係者を集めた円卓会議を企画しています。まさに彼らに新たな道筋を示すためです。なぜなら、人々は時に理解していないことがあるからです。だからこそ今こそ、客観的なデータを基に、ラツィオが現在何をしているのかをサポーターに伝えるべき時が来たのです。繰り返しますが、無観客での試合は良いことではありません。良いイメージを与えられません。 もちろん、サポーターを非難しているわけではありません。むしろ、サポーターもジャーナリストも、すべての人の意見を尊重しています。私にはただ一つの義務と任務があります。それは、計画を練り、ラツィオができるだけ早くトップリーグで戦える競争力のあるチームを築くことです。30年にわたるサッカー人生で、私は常にチームの再建に携わってきました。前年にスクデットを獲得したような強豪チームを率いた経験はありません。 ミリンコヴィッチや、35ゴールを挙げていたチロ・インモービレ、そしてルイス・アルベルトやフェリペ・アンデルソンとも一緒に仕事ができたら、本当に嬉しかったでしょう。しかし、おそらく私は居心地が良くなりすぎて、現状に甘んじていたかもしれません。また、これらの選手たちがラツィオに加入した当初、チームに馴染むのに苦労していたことも言及しておくべきでしょう。例えば、ミリンコヴィッチのことを思い出します。 確かに私は別のクラブにいましたが、ラツィオの動向は常に追っていました。最初の数年は少し苦労していました。その後、誰もが知るあの素晴らしい選手になりました。チロ・インモービレも同じで、海外を含めあちこちを渡り歩き、その後ラツィオにやってきました。少し苦労しましたが、やがて30～35ゴールを決めるようになりました。 サッリ監督が「忍耐が必要だ」と言うのは、おそらく、これらの若者たちに環境に馴染む機会を与え、有機的なチームを作り上げ、私たちに喜びをもたらしてくれるような結束力のあるチームを作る必要があるという意味でもあるのでしょう。残念ながら、理想通りの環境はどこにもありません。自分たちの行っている仕事を信じなければなりません。私はそれを強く信じていますし、ラツィオの行方を心から気にかけているすべての人々にも、それを信じてほしいと願っています」。