ラツィオ、ファビアーニがクロアチアへ：セルジ・ドミンゲス獲得へ動き

ラツィオはセルジ・ドミンゲス獲得へ本格的に動き出した。スカイ・スポーツによると、スポーツディレクターのアンジェロ・ファビアーニはクロアチアへ飛び、ディナモ・ザグレブと会談。リノ・ガットゥーゾ監督に新戦力を届けるため、移籍交渉の合意を目指す。
ローマを本拠地とするクラブが急襲的な動きを見せるという噂は、その後の展開で裏付けられた。両者は正式に協議を開始し、移籍金と移籍条件での合意を目指す。
ラツィオはセルジ・ドミンゲス獲得へ本格的に動き出した。スカイ・スポーツによると、スポーツディレクターのアンジェロ・ファビアーニはクロアチアへ飛び、ディナモ・ザグレブと会談。リノ・ガットゥーゾ監督に新戦力を届けるため、移籍交渉の合意を目指す。
ローマを本拠地とするクラブが急襲的な動きを見せるという噂は、その後の展開で裏付けられた。両者は正式に協議を開始し、移籍金と移籍条件での合意を目指す。
スカイ・スポーツによると、ファビアーニは交渉の成立に向けて動いており、マリオ・ギラのミラン移籍も後押ししている。ギラの退団で後継者確保が急務となり、セルジ・ドミンゲスはラツィオ首脳陣が候補に挙げている。
移籍金は約1200万ユーロと見積もられるが、固定額＋インセンティブの条件なら両クラブの隔たりは埋まる見込みだ。
ファビアーニはクロアチア入りし、数時間以内に合意できるか正念場を迎える。ラツィオは交渉を急ぎ、新センターバックを早期に確保してプレシーズンに合流させたい。交渉は佳境で、まもなく決着するとの楽観的な見方が強まっている。
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