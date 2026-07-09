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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ラツィオ、ファビアーニがクロアチアへ：セルジ・ドミンゲス獲得へ動き

ラツィオ
S. Dominguez
移籍情報

ビアンコチェレスティは、ミランへ移籍するギラの後任となるディフェンダーを探している。

ラツィオはセルジ・ドミンゲス獲得へ本格的に動き出したスカイ・スポーツによると、スポーツディレクターのアンジェロ・ファビアーニはクロアチアへ飛び、ディナモ・ザグレブと会談。リノ・ガットゥーゾ監督に新戦力を届けるため、移籍交渉の合意を目指す。


ローマを本拠地とするクラブが急襲的な動きを見せるという噂はその後の展開で裏付けられた。両者は正式に協議を開始し、移籍金と移籍条件での合意を目指す。


  • スカイ・スポーツによると、ファビアーニは交渉の成立に向けて動いており、マリオ・ギラのミラン移籍も後押ししている。ギラの退団で後継者確保が急務となり、セルジ・ドミンゲスはラツィオ首脳陣が候補に挙げている。


    移籍金は約1200万ユーロと見積もられるが、固定額＋インセンティブの条件なら両クラブの隔たりは埋まる見込みだ


    ファビアーニはクロアチア入りし、数時間以内に合意できるか正念場を迎える。ラツィオは交渉を急ぎ、新センターバックを早期に確保してプレシーズンに合流させたい。交渉は佳境で、まもなく決着するとの楽観的な見方が強まっている。



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