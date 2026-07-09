ラツィオ、ファビアーニがクロアチアへ：セルジ・ドミンゲス獲得へ動き

スカイ・スポーツによると、ファビアーニは交渉の成立に向けて動いており、マリオ・ギラのミラン移籍も後押ししている。ギラの退団で後継者確保が急務となり、セルジ・ドミンゲスはラツィオ首脳陣が候補に挙げている。





移籍金は約1200万ユーロと見積もられるが、固定額＋インセンティブの条件なら両クラブの隔たりは埋まる見込みだ。





ファビアーニはクロアチア入りし、数時間以内に合意できるか正念場を迎える。ラツィオは交渉を急ぎ、新センターバックを早期に確保してプレシーズンに合流させたい。交渉は佳境で、まもなく決着するとの楽観的な見方が強まっている。







