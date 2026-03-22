マリオ・ヒラの状態については心配ないようだ。ラツィオのディフェンダーは、ボローニャ戦の前半終了間際に、深刻な怪我を予感させる身体的な不調のためピッチを退いた。カストロへのスライディングタックル後、痛みに顔を歪め、地面に倒れ込んだまま動けなくなっていた。 ラツィオの医療スタッフの対応を受け、2000年生まれのギラは直ちに交代を要請した。交代時には右太ももの内側をさすっていた。今シーズン開幕以来、ギラをはじめ、サッリ監督率いるチームの選手たち全体に筋肉系のトラブルが相次いでいる。ダッラ・アラ・スタジアムでのこの場面もまた、そうした一連のトラブルの一つに見えたが、どうやら状況は予想よりも深刻ではないようだ。
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ラツィオ、ヒラの怪我は深刻ではない：スペイン人センターバックの現状はこうだ
古くからの問題
試合終了後、ミックスゾーンで記者団の取材に応じたサッリ監督（本日は出場停止）の副監督、マルコ・イアンニは、選手の状態について次のように説明した。 「ギラはここ数週間、膝の炎症を抱えながらプレーを続けていました。今回の症状は、その炎症の再発だと思います。彼は歯を食いしばってプレーを続けようとし、十分な練習もできない中で出場を望んでいました。その姿勢には拍手を送りたいですね。炎症が再発したため、この中断期間を利用して治療を行い、パルマ戦には復帰できることを期待しています」
楽観
その期待は裏切られないようだ。内部から漏れた情報によると、選手自身も、以前患った炎症が再発したのを感じた瞬間、これ以上リスクを冒す価値はなく、すぐにプレーを止めるべきだと悟ったという。交代が急遽求められたのは、主にこの予防的な理由によるものだ。 そして実際、この判断は功を奏したようだ。今後数時間以内にギラは必要な検査を受ける予定であり、その検査結果によって彼の感覚が正しかったかどうかが判明するだろう。しかし、彼の状態に関しては、慎重な楽観論が漂っている。したがって、この中断期間は、選手を休ませ、完全に回復させ、シーズン終盤に向けて万全の状態で復帰させるためにも役立つだろう。
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