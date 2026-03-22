ラツィオ、ヒラの怪我は深刻ではない：スペイン人センターバックの現状はこうだ

その期待は裏切られないようだ。内部から漏れた情報によると、選手自身も、以前患った炎症が再発したのを感じた瞬間、これ以上リスクを冒す価値はなく、すぐにプレーを止めるべきだと悟ったという。交代が急遽求められたのは、主にこの予防的な理由によるものだ。 そして実際、この判断は功を奏したようだ。今後数時間以内にギラは必要な検査を受ける予定であり、その検査結果によって彼の感覚が正しかったかどうかが判明するだろう。しかし、彼の状態に関しては、慎重な楽観論が漂っている。したがって、この中断期間は、選手を休ませ、完全に回復させ、シーズン終盤に向けて万全の状態で復帰させるためにも役立つだろう。