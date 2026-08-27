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Goal.com
ライブ
Pinamonti SassuoloGetty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ラツィオ、ピナモンティ加入を正式発表：詳細

ラツィオ
移籍情報
アンドレア・ピナモンティ

ビアンコチェレスティが前線に新戦力を補強した

ラツィオのクラブ公式サイトには、「SSラツィオは、USサッスオーロ・カルチョからアンドレア・ピナモンティの選手登録権を完全移籍で獲得したことをお知らせします」と記されている。


ラツィオによるピナモンティの獲得は完全移籍となる。『コリエレ・デッロ・スポルト』によれば、固定額300万ユーロをベースに、ボーナスを含めた総額は1200万ユーロ。ピナモンティはラツィオと2031年までの契約を結んだ。


  • キャリア

    インテル、フロジノーネ、ジェノア、エンポリ、サッスオーロに続き、1999年生まれのこのFWにとって、キャリアの新たな一歩が始まる。クラブでは通算259試合出場63ゴールを記録し、イタリア代表でも1試合に出場。獲得タイトルには、インテルでの2021年のセリエA優勝がある。


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