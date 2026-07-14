ダニリョ・ドゥエキは、アルフォンソ・ペドラサに続き、リノ・ガットゥーゾ監督率いる新ラツィオが獲得した2人目の選手だ。センターバックで、身長190cm。4バックではセンターバックや右サイドバックを務め、ガットゥーゾ監督が3バックを採用する場合はサイドバックとしてもプレーできる。





ロッテルダム出身で、元ミランのボガードの甥。エクセルシオール、アヤックス、ヴィテッセ、ユニオン・ベルリンでプレーした。





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