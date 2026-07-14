ラツィオが守備陣に新戦力。ドゥエキの加入が正式決定し、ガットゥーゾ監督率いるチームの新たな選手となる。ユニオン・ベルリンをフリーで退団した1998年生まれのディフェンダーで、3年契約を結んだ。事実上、ミランへ移籍したギラの後任となる。
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翻訳者：
ラツィオ、ドゥエキ獲得正式決定。ユニオン・ベルリンから移籍金ゼロで加入し、ギラの後継者と期待される。
注記
クラブからの発表
「S.S.ラツィオは、ダニリョ・ライムンド・ドエキ選手の加入を発表します。1998年生まれのセンターバックは3年契約に署名し、ガットゥーゾ監督率いる合宿に即参加可能です」。
プロフィール
ダニリョ・ドゥエキは、アルフォンソ・ペドラサに続き、リノ・ガットゥーゾ監督率いる新ラツィオが獲得した2人目の選手だ。センターバックで、身長190cm。4バックではセンターバックや右サイドバックを務め、ガットゥーゾ監督が3バックを採用する場合はサイドバックとしてもプレーできる。
ロッテルダム出身で、元ミランのボガードの甥。エクセルシオール、アヤックス、ヴィテッセ、ユニオン・ベルリンでプレーした。
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