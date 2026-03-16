ラツィオ、テヴェレ川での演出中止を巡る物議：その経緯とは

両チームがピッチに現れた瞬間、クルヴァ・ノルドでは、鷲を抱え、武器を振るうラツィオサポーターの姿が描かれた巨大な横断幕が広げられた。その下には「ラツィオとラツィオサポーターの盾と剣」という文字が記されていた。 周囲を囲む白と青のカードが、カーブ全体を象徴的に包み込むような盾の模様を描き出し、演出を完成させた。ここまでは順調だった。スタジアム全体から拍手が起こり、対戦相手の選手たちからも、その見事な演出をスポーツマンシップを持って称賛する声が上がった。しかし、カードを使った演出と同時に、テヴェレ・スタンドにもある文字が現れるはずだった。 「自由」――それがこの演出を考案した者たちが想定していた言葉だった。つまり、一方ではチームへの無条件の支持を、他方では、通常会長が座る役員席の真向かいで、多くのサポーターや抗議者たちがクラブに切望していることをオーナーに突きつける抗議のメッセージを掲げるはずだった。しかし、この文字の痕跡はなかった。 スタンドには散発的に白いカードがちらほら見えただけで、当初の構想は頓挫した。昨夜から今日にかけて、わずか数時間でラツィオのファン層、とりわけSNS上で、この件に関して高まった憤りを強調するまでもないだろう。