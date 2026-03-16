祝祭の夜を楽しむことなど、ラツィオサポーターの「マニュアル」にはない。オリンピコでビアンコチェーリがミランを1-0で下した後も、物議を醸す裏話は当然ながら欠かすことはできなかった。しかし今回、議論を呼んでいるのはピッチ上の出来事ではなく、キックオフ前のスタンドで起きた出来事だ。 周知の通り、ラツィオの組織化されたサポーターグループ（とはいえ、今やサポーターグループ以外のファンも含め、ほぼ全員が巻き込まれている）は、クラブに対して公然と抗議している。今年に入り、1月30日のラツィオ対ジェノア戦を皮切りに、スタジアムの観客席を意図的に空席にするという決定が大きな話題を呼んだ。 しかし昨日、サポーターたちは「最後の駆け引き」に出ることを決めた。ゲスト席に詰めかけた多数のロッソネーラ（ミランサポーター）にスタジアムを完全に明け渡さないため、そして何よりも、このビッグマッチのメディア露出を利用して、ロティート会長に対する新たな抗議活動を組織するためだ。だが、まさにそこで事態は思わぬ方向へと転じた。
翻訳者：
ラツィオ、テヴェレ川での演出中止を巡る物議：その経緯とは
本来はどうあるべきだったか
両チームがピッチに現れた瞬間、クルヴァ・ノルドでは、鷲を抱え、武器を振るうラツィオサポーターの姿が描かれた巨大な横断幕が広げられた。その下には「ラツィオとラツィオサポーターの盾と剣」という文字が記されていた。 周囲を囲む白と青のカードが、カーブ全体を象徴的に包み込むような盾の模様を描き出し、演出を完成させた。ここまでは順調だった。スタジアム全体から拍手が起こり、対戦相手の選手たちからも、その見事な演出をスポーツマンシップを持って称賛する声が上がった。しかし、カードを使った演出と同時に、テヴェレ・スタンドにもある文字が現れるはずだった。 「自由」――それがこの演出を考案した者たちが想定していた言葉だった。つまり、一方ではチームへの無条件の支持を、他方では、通常会長が座る役員席の真向かいで、多くのサポーターや抗議者たちがクラブに切望していることをオーナーに突きつける抗議のメッセージを掲げるはずだった。しかし、この文字の痕跡はなかった。 スタンドには散発的に白いカードがちらほら見えただけで、当初の構想は頓挫した。昨夜から今日にかけて、わずか数時間でラツィオのファン層、とりわけSNS上で、この件に関して高まった憤りを強調するまでもないだろう。
なぜ行かなかったのか
テヴェレ・スタンドでの演出が事実上中止となったのは、文字を構成するはずだった白いボードのほぼすべてが、サポーターがスタジアムに入場し始める直前に撤去されてしまったためである。実際には、警察当局はそれらの持ち込みを許可していた。そこには、侮辱的な言葉も、暴力的な表現や差別的な内容も一切含まれていなかった。 そのため、当日、企画の主催者数名は、演出に必要な資材を準備するため、オリンピコスタジアムへの早期入場を正式に許可されていた。しかしその後、誰かがスタジアムのスチュワードや係員に対し、すべてを撤去するよう指示を出した。「北朝鮮のような決定だ」とサポーターたちはSNS上で怒りを爆発させている。「クラブによるまたしても横暴な行為だ」という声が至る所で聞かれる。 さらに、共和国上院議員でもあるロティート氏本人に対し、「憲法で保障された基本的人権の一つを蹂躙した」と非難する声も多数上がっている（イタリア憲法第21条は、言論、執筆、およびその他のあらゆる伝達手段を通じて自らの思想を自由に表明する権利をすべての人に保障し、報道の自由を定め、検閲を禁じている、編注）。
「手で風を止めることはできない」
インターネットやSNSを通じて発表された声明の中で、ラツィオの組織化されたサポーターグループは次のように憤りを表明した。「ラツィオ対ミラン戦のキックオフのわずか1時間前、組織化されたサポーターグループのメンバーに対し、テヴェレ・スタンド全体に掲げる予定だった『LIBERTÀ（自由）』の文字を掲げることができないと通告された。 イタリア共和国の上院議員が、自らがこれほど称賛し、守るべきであるはずの価値観と深く結びついた、これほど重要な言葉のスタンドへの掲出を禁止するとは、信じがたいことだ。 この文字の掲出が阻止された件に関与したすべての方々に、目撃した状況を証言として送っていただくよう要請する。手で風を止めることはできない」。一方、ラツィオ球団側からはまだ公式な見解は示されていない。