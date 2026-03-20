わずか数ヶ月で、ケネス・テイラーはラツィオの中心選手となった。開幕からレギュラーとして起用され、サッリ監督の下で技術面・戦術面ともに成長を遂げており、すでにサポーターからも愛されている。オランダのスポーツ誌『Voetbal International』のインタビューで、彼はラツィオでのこの最初の期間を振り返り、将来への期待についても語った。
翻訳者：
ラツィオ、テイラーが魅了される：「ここの情熱は圧倒的だ。サッリ監督？最初の数日間は、彼のおかげで頭が痛くなったよ！」
圧倒的な情熱
「ここラツィオの情熱は圧倒的です。ヴェローナ戦でのデビュー戦から、ローマの空気がどんなものか理解できました。常にプレッシャーはありますが、それは素晴らしいものです。すでにチームに溶け込めていると感じていますし、ダニーロ・カタルディのようなチームメイトたちが、このユニフォームを着ることの真の意味を理解できるよう、大いに助けてくれています。 どの試合も戦いですが、私はそのすべてに立ち向かう準備ができています。アヤックスは私にとって第二の故郷だったので、もちろんそこでデビューするのは少し特別な感動がありましたが、新たな挑戦に立ち向かうことは私にとって良いことです。ラツィオは素晴らしいチームで、多くの選手が私を支えてくれていますし、もちろんティジャニ（ノスリン、編注）がいてくれることは幸運です」。
よく
「ここフォルメロに来た最初の数日間は、頭がパンクしそうでした。戦術的な情報の量が信じられないほど多いんです。アヤックスでは、ほぼピッチ全体でマークする相手についていくことに慣れていましたが、ここでは違います。相手選手をチームメイトに『引き渡す』スピードを格段に上げ、ボールの位置やディフェンスラインに集中することを学ばなければなりません。 1メートルでもミスすれば、巨大な穴が開いてしまい、監督はすぐにそれに気づく。最初の試合の一つでは、90分経たずに痙攣が出てしまい、途中交代せざるを得なかった。そんなことは今まで一度もなかった。セリエAの守備の強度は消耗が激しく、決して気を抜くことができない。イタリア語を覚えるために一生懸命頑張っている。 そうせざるを得ないんです。サッリ監督のアシスタントたちも、ほとんど英語を話さないからです。監督は英語を話しますが、説明はすべてイタリア語です。でも、私が少し戸惑った様子を見せると…その時点でまた何かを翻訳してくれるんです（笑、編注）」。
国内
「ラツィオへの移籍が決まった後、コエマン監督からメッセージが届きました。『素晴らしい移籍だ。君の活躍を見守っている。幸運を祈る』と。それは私にとって前向きなサインでした。監督はよく、もっと『成熟』し、一対一の局面で存在感を示すよう言っていました。今になって、その意味がようやく理解できました。このようなトップリーグで毎週プレーするのは、本当に全く別次元のことです。 エールディヴィジでは、技術に頼って、時には「華麗なプレー」だけで済ませることも許されていました。しかしイタリアでは、闘争心を持たなければ、すぐに押しつぶされてしまいます。この経験が、私をより堅実な選手へと変えつつあります。ただ、この決断は代表のためだけではありません。単に、人間としても、サッカー選手としても成長したかったのです。 何か新しいもの、新しい環境、そして新たな挑戦が必要だったんです。オランダ代表では途中出場でデビューを果たし、良いプレーができたと感じています。そのシリーズではPKも決めました。しかし、その後のインターナショナルブレイクでU-21の欧州選手権に出場して以来、代表に招集されていません。私のポジションには多くのライバルがいますが、チームに戻れるなら最高ですね。 前回のワールドカップのことをよく思い出し、あの経験をもう一度味わいたいと思っています。でも、そのためにはここラツィオで引き続き素晴らしい活躍をし続けなければなりません」。
ファリオリとダービー
「ラツィオと契約した時、ファリオリからメッセージが届いたんだ。『もう俺のこと、そんなに好きじゃなくなったんだな』って書いてあった（笑、筆者注）。残念だと言ってくれたけど、同時に祝福もしてくれた。本当に心温まる気遣いだった。彼と一緒に仕事をするのは本当に楽しかったし、彼は本当に素晴らしい監督だ。 彼がアヤックスを去った時、みんなが泣いていたのは偶然じゃない。彼はまた、サッリが僕にとって完璧な監督になるだろうとも言ってくれた。サッカーに対する考え方や、戦術の組み立て、ボール保持のスタイルなど、二人の間には多くの共通点が見て取れる。ラツィオのプレースタイルは、僕の成長にとって理にかなった次のステップになるだろうと、彼は僕に確信させてくれた。それに、ここローマにはダービーという信じられないようなものがあるしね。 友人のレンシュとはよく連絡を取り合っていて、それは嬉しいことだ。でも彼が最初に言ったのは、文字通り『ここでは絶対に二人で街を歩けないよ』（笑、編注）だった。ラツィオとローマの間のライバル意識は信じられないほど深い。5月17日に試合があるが、それは二人とも心待ちにしている一戦だ」。