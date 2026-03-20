ラツィオ、テイラーが魅了される：「ここの情熱は圧倒的だ。サッリ監督？最初の数日間は、彼のおかげで頭が痛くなったよ！」

「ラツィオへの移籍が決まった後、コエマン監督からメッセージが届きました。『素晴らしい移籍だ。君の活躍を見守っている。幸運を祈る』と。それは私にとって前向きなサインでした。監督はよく、もっと『成熟』し、一対一の局面で存在感を示すよう言っていました。今になって、その意味がようやく理解できました。このようなトップリーグで毎週プレーするのは、本当に全く別次元のことです。 エールディヴィジでは、技術に頼って、時には「華麗なプレー」だけで済ませることも許されていました。しかしイタリアでは、闘争心を持たなければ、すぐに押しつぶされてしまいます。この経験が、私をより堅実な選手へと変えつつあります。ただ、この決断は代表のためだけではありません。単に、人間としても、サッカー選手としても成長したかったのです。 何か新しいもの、新しい環境、そして新たな挑戦が必要だったんです。オランダ代表では途中出場でデビューを果たし、良いプレーができたと感じています。そのシリーズではPKも決めました。しかし、その後のインターナショナルブレイクでU-21の欧州選手権に出場して以来、代表に招集されていません。私のポジションには多くのライバルがいますが、チームに戻れるなら最高ですね。 前回のワールドカップのことをよく思い出し、あの経験をもう一度味わいたいと思っています。でも、そのためにはここラツィオで引き続き素晴らしい活躍をし続けなければなりません」。