ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督が、オリンピコで行われるミラン戦を控えた記者会見で語った。この試合では、満員の「ビアンコチェレステ」サポーターがスタジアムに戻ってくる。以下は、lalaziosiamonoi.itが報じた、最も興味深い発言の抜粋である。
明日、サポーターがスタジアムに戻ってきますが、さらなるモチベーションになりますか？
「サポーターの皆さん、私、そして選手たち、皆が自分たちのファンの前で、満員のスタジアムでプレーできることを喜んでいます。私と選手たちを代表して感謝を伝えたいと思います。非常に厳しい試合になることは承知していますが、ピッチの上でもその恩返しができるよう願っています。 これは我々にとって大きなモチベーションだ。というのも、モチベーションの維持はリスクを伴うものであり、我々は内部の目標を通じてそれを探さなければならないからだ。このチームは2、3試合でミスを犯したが、取り組みや献身性に関しては、それほど非難されるべきではない。私は確かな結果、さらにはそれ以上のものを期待している。前回の試合ではメンタル面で非常に良いアプローチができ、アグレッシブに締めくくった。中盤では、受動的だった瞬間をいくつか排除しなければならない。
ミランについて：
「ミランには明確な特徴がある。試合をコントロールしているように見えなくても、突然襲いかかってくる。技術的にも身体的にも優れたチームだ。広々としたスペースを与えてはならない。彼らの加速力は破壊的だからだ。しかし、彼らをペナルティエリア内に入らせてはならない。戦術的に非常に難しい相手だ」
負傷者について：
「ここ数日、パトリックとテイラーを試している。今後の動きを決めるのはその後に判断する。ロマニョーリについては明日の朝まで様子を見るが、状況は決して簡単ではない」