サポーターたちは彼女をノルトスタンドに招いた。

「彼らの意見は、将来のことだけでなく、過去の決断にも影響を与えました。ここは私が好きな環境ですし、人々も好きです。私たちは波長が合っています。彼らの意見は重みを持っています。彼らが私に挨拶したいと思ってくれているのは嬉しいことです。普段は選手たちへの敬意から行かないようにしていますが、主役は彼らですから。でも明日は行くつもりです」。

こんなモドリッチを予想していましたか？

「モドリッチは謙虚さの化身だ。彼の年齢でありながら、完全に再出発し、並外れた努力でそれを実践している」

ザッカニの調子はどうですか？

「彼にとっては複雑なシーズンだった。手術から始まり、その後も問題が続いた。正直に言えば、ここ数試合で彼は成長している。シーズン終盤の良い結果に期待している。彼が示した反応を考えれば、それだけの価値があるからだ」

ファビアーニは、3カ年計画においてサッリ監督と共に歩み続けたいと語った。一方で、サッリ監督はシーズン終了時にどのような決断を下すことになるだろうか？

「ファビアーニは事実をすべて述べた。つまり、私には長期契約があるということだ。状況はこうだ。もしクラブが満足していなかったり、あるいは私が満足していなかったりすれば、その時は話し合うだろうが、現時点では議論の余地はない。再び『ゼロ年』が待ち受けている。契約満了を迎える選手が多く、近いうちに更新されなければ、他のチームと合意に至るだろう。クラブがどのように再出発したいのか、様子を見よう。 僕はラツィオにいますし、多くの点でここでの生活はとても気に入っています。契約はそういうものです。」

マルディーニはサイドでプレーできるか？

「マルディーニには彼なりの特徴がある。私と同じように、彼もサイドのポジションはこなせない。とはいえ、試合終了15分前なら、彼でもできるだろう」

先ほどまた「ゼロ年」について話しましたが、アタランタ戦の前には「1年目」の必要性について語っていました。質問はこうです：サッリ監督は新たな「ゼロ年」を受け入れる準備はできているのでしょうか？

「理想は『年1』ですが、現状は別のことを示唆しています。私には有効な契約があります。もしクラブが継続を望まないと言えば、私は別の判断を下すでしょう。そうでなければ、現状はこの通りです」