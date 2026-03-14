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ラツィオ、サッリ監督：「明日はクルヴァの下に行く。マルディーニは僕と対立する立場には立てない」

ラツィオの監督が、オリンピコでのミラン戦を控えた前日に語った

ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督が、オリンピコで行われるミラン戦を控えた記者会見で語った。この試合では、満員の「ビアンコチェレステ」サポーターがスタジアムに戻ってくる。以下は、lalaziosiamonoi.itが報じた、最も興味深い発言の抜粋である。

明日、サポーターがスタジアムに戻ってきますが、さらなるモチベーションになりますか？ 

「サポーターの皆さん、私、そして選手たち、皆が自分たちのファンの前で、満員のスタジアムでプレーできることを喜んでいます。私と選手たちを代表して感謝を伝えたいと思います。非常に厳しい試合になることは承知していますが、ピッチの上でもその恩返しができるよう願っています。 これは我々にとって大きなモチベーションだ。というのも、モチベーションの維持はリスクを伴うものであり、我々は内部の目標を通じてそれを探さなければならないからだ。このチームは2、3試合でミスを犯したが、取り組みや献身性に関しては、それほど非難されるべきではない。私は確かな結果、さらにはそれ以上のものを期待している。前回の試合ではメンタル面で非常に良いアプローチができ、アグレッシブに締めくくった。中盤では、受動的だった瞬間をいくつか排除しなければならない。

ミランについて： 

「ミランには明確な特徴がある。試合をコントロールしているように見えなくても、突然襲いかかってくる。技術的にも身体的にも優れたチームだ。広々としたスペースを与えてはならない。彼らの加速力は破壊的だからだ。しかし、彼らをペナルティエリア内に入らせてはならない。戦術的に非常に難しい相手だ」 

負傷者について：

「ここ数日、パトリックとテイラーを試している。今後の動きを決めるのはその後に判断する。ロマニョーリについては明日の朝まで様子を見るが、状況は決して簡単ではない」 

  • サポーターたちは彼女をノルトスタンドに招いた。 

    「彼らの意見は、将来のことだけでなく、過去の決断にも影響を与えました。ここは私が好きな環境ですし、人々も好きです。私たちは波長が合っています。彼らの意見は重みを持っています。彼らが私に挨拶したいと思ってくれているのは嬉しいことです。普段は選手たちへの敬意から行かないようにしていますが、主役は彼らですから。でも明日は行くつもりです」。 

    こんなモドリッチを予想していましたか？ 

    「モドリッチは謙虚さの化身だ。彼の年齢でありながら、完全に再出発し、並外れた努力でそれを実践している」

    ザッカニの調子はどうですか？ 

    「彼にとっては複雑なシーズンだった。手術から始まり、その後も問題が続いた。正直に言えば、ここ数試合で彼は成長している。シーズン終盤の良い結果に期待している。彼が示した反応を考えれば、それだけの価値があるからだ」

    ファビアーニは、3カ年計画においてサッリ監督と共に歩み続けたいと語った。一方で、サッリ監督はシーズン終了時にどのような決断を下すことになるだろうか？

    「ファビアーニは事実をすべて述べた。つまり、私には長期契約があるということだ。状況はこうだ。もしクラブが満足していなかったり、あるいは私が満足していなかったりすれば、その時は話し合うだろうが、現時点では議論の余地はない。再び『ゼロ年』が待ち受けている。契約満了を迎える選手が多く、近いうちに更新されなければ、他のチームと合意に至るだろう。クラブがどのように再出発したいのか、様子を見よう。 僕はラツィオにいますし、多くの点でここでの生活はとても気に入っています。契約はそういうものです。」 

    マルディーニはサイドでプレーできるか？

    「マルディーニには彼なりの特徴がある。私と同じように、彼もサイドのポジションはこなせない。とはいえ、試合終了15分前なら、彼でもできるだろう」

    先ほどまた「ゼロ年」について話しましたが、アタランタ戦の前には「1年目」の必要性について語っていました。質問はこうです：サッリ監督は新たな「ゼロ年」を受け入れる準備はできているのでしょうか？

    「理想は『年1』ですが、現状は別のことを示唆しています。私には有効な契約があります。もしクラブが継続を望まないと言えば、私は別の判断を下すでしょう。そうでなければ、現状はこの通りです」 

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