フォルメロでのラツィオ対ミラン戦前日。サッリ監督は、もはや常態化しているチームの戦力不足という課題に直面している。カタルディ、ロヴェッラ、バシッチを欠く中、監督は中盤で意外な布陣を組み立てる必要があるだろう。しかし、記者会見で監督が強調したように、試合の行方を左右するのは、やはりチームがピッチに立つ際の姿勢である。
翻訳者：
ラツィオ、サッリ監督の記者会見：「また『ゼロ年』になりそうだ。だが、私はここで居心地が良い」
サポーターとモチベーション
サポーターが戻ってきて、みんな喜んでいます。満員のスタジアムで、自分たちのファンの前でプレーできるのは嬉しいことです。感謝を伝えたいですし、たとえ非常に厳しい試合であっても、ピッチの上でもその気持ちを表せればと思っています。このデリケートな時期に、サポーターが近くにいることは大きなモチベーションになります。サポーターは、私の過去の決断においても大きな影響を与えてくれました。私はこの雰囲気が好きです。 私はこの環境と波長が合っているので、それが影響するでしょう。サポーターから挨拶を求められるのは嬉しいですが、普段はスタンドの下には行きません。選手たちの舞台を奪いたくないからです。しかし、我々は外部の事情に関わらず、自分たちにとって意味のある目標を掲げ、それを達成できるよう努めなければなりません。 2、3試合の失敗を除けば、チームのメンタリティに関しては特に指摘することはない。ただ、試合に臨む姿勢や締めくくり方という点では、その姿勢が確かなものであることを期待している。ミランのようなチームと対戦する際、最も危険な瞬間は、まさに我々がボールを保持している時だと、私は常にチームに伝えている。
敵と選択
ミランには明確な特徴がある。極めて高い技術力とフィジカルを武器に、いつ何時でも相手を襲ってくる。彼らは破壊的なスピードを持っているため、広いスペースを与えないよう注意しなければならない。戦術的にも非常に難しい試合になるだろう。ここ数日、パトリックかテイラーをボランチに据えるという2つの布陣を試している。ロマニョーリについては明日の朝まで試してみるつもりだが、状況は決して簡単ではない。 選手たちに特定の目標を目指すよう求めるなら、私自身が真っ先にその達成を目指さなければならない。結果を出すために、常に最適な布陣を起用するつもりだ。プリボレックは重要な兆しを見せている。彼がいつこのリーグの現実に対応できるようになるか、様子を見よう。 セットプレーは問題だ。隠す必要もない。常に同じメンバーを揃えられないことも助けにはならない。マークの配置を常に変えざるを得なくなるからだ。モドリッチは謙虚さの化身だ。あの年齢で再びプレーの場に立ち、並外れた努力を惜しまず、常に全力を尽くしている。彼はこの時代を代表する偉大な選手の一人であり、たとえ若くても彼を獲得できることは誰にとっても夢だ。一流の選手には独特な精神力がある。 ザッカニーは、絶え間ない問題に悩まされ、複雑なシーズンを送ってきたが、正直に言えば、ここ2、3試合では明らかに成長を見せている。彼には、シーズンの終盤を良い形で締めくくるに値する。スペースが空けば、デレ・バシールのような選手は、そこに飛び込む能力を高めている。特定の状況ではまだ改善の余地があり、時には危険を察知せずにプレーしているようにも見えるが、手応えは徐々に良くなってきている。
新年 0
ファビアーニは事実だけを述べたに過ぎない。契約はあと2年残っている。クラブが不満を抱くか、あるいは私が不満を感じるようなことがあれば、その時は話し合うことになるだろうが、現時点では議論の余地はない。多くの選手の契約が満了を迎え、すでに退団が決まっている選手も多いため、また「ゼロ年」となる見込みだ。 繰り返すが、私はここで快適に過ごしているし、契約もあと2年残っている。それ以外のことは、その都度様子を見ていくことになるだろう。
ゴールキーパー
どちらかのゴールキーパーに賭ける必要がある。モッタはプロとして20試合、フルラネットは12試合に出場している。もちろん、二人ともまだ成長の余地がある。今のところモッタを試しているところだが、今後の試合を見ていくことになるだろう。