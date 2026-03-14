ラツィオ、サッリ監督の記者会見：「また『ゼロ年』になりそうだ。だが、私はここで居心地が良い」

ミランには明確な特徴がある。極めて高い技術力とフィジカルを武器に、いつ何時でも相手を襲ってくる。彼らは破壊的なスピードを持っているため、広いスペースを与えないよう注意しなければならない。戦術的にも非常に難しい試合になるだろう。ここ数日、パトリックかテイラーをボランチに据えるという2つの布陣を試している。ロマニョーリについては明日の朝まで試してみるつもりだが、状況は決して簡単ではない。 選手たちに特定の目標を目指すよう求めるなら、私自身が真っ先にその達成を目指さなければならない。結果を出すために、常に最適な布陣を起用するつもりだ。プリボレックは重要な兆しを見せている。彼がいつこのリーグの現実に対応できるようになるか、様子を見よう。 セットプレーは問題だ。隠す必要もない。常に同じメンバーを揃えられないことも助けにはならない。マークの配置を常に変えざるを得なくなるからだ。モドリッチは謙虚さの化身だ。あの年齢で再びプレーの場に立ち、並外れた努力を惜しまず、常に全力を尽くしている。彼はこの時代を代表する偉大な選手の一人であり、たとえ若くても彼を獲得できることは誰にとっても夢だ。一流の選手には独特な精神力がある。 ザッカニーは、絶え間ない問題に悩まされ、複雑なシーズンを送ってきたが、正直に言えば、ここ2、3試合では明らかに成長を見せている。彼には、シーズンの終盤を良い形で締めくくるに値する。スペースが空けば、デレ・バシールのような選手は、そこに飛び込む能力を高めている。特定の状況ではまだ改善の余地があり、時には危険を察知せずにプレーしているようにも見えるが、手応えは徐々に良くなってきている。