ラツィオ、サッリ監督がミラン戦を前に：「パトリックが司令塔？ 何とかやりくりするしかない」

ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督が、ミラン戦を前にDAZNのインタビューに応じた。以下は、Milannews.itが報じた彼の発言である。

スタジアムに戻ってきたサポーターについて：

「私たちにとって、サポーターと再会できることは極めて重要であり、素晴らしいことです。彼らは特別な人々で、外からはその真価が伝わらないものです」