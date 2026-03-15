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ラツィオ、サッリ監督がミラン戦を前に：「パトリックが司令塔？ 何とかやりくりするしかない」

ラツィオの監督、試合前のコメント

ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督が、ミラン戦を前にDAZNのインタビューに応じた。以下は、Milannews.itが報じた彼の発言である。 

スタジアムに戻ってきたサポーターについて： 

「私たちにとって、サポーターと再会できることは極めて重要であり、素晴らしいことです。彼らは特別な人々で、外からはその真価が伝わらないものです」

  • パトリック、ゲームメーカー

    「ロヴェッラ、カタルディ、バシックが欠場中だ。ベシーノはもういない…何とかやりくりしなければならない。パトリックにはパス回しに長けたところがあり、チームを助けてくれるだろう」

    ラツィオのボール支配とマルディーニの成長：

    「ボールを持っている時は、安易に失わないよう注意しなければならない。プレシジョン（正確なパス）をしっかりこなす必要がある。マルディーニは成長しているし、このまま続けてくれることを願っている」

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