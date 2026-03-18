ラツィオのマッティア・ザッカニーに不運が襲った。それだけではない。このイタリア人ウイングは筋肉の損傷を負い、代表チームでのプレーオフを欠場することになり、長期離脱を余儀なくされる。以下に公式発表と回復までの見通しを掲載する。
Getty Images Sport
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ラツィオ、ザッカニに不運：筋肉損傷のため、イタリア代表のプレーオフを欠場
プレスリリース
これまで期待外れで不運続きのシーズンにおいて、またしても負傷者が発生した。クラブ側が公式声明で次のように発表した。「本日、イヴォ・プルチーニ教授、ファビオ・ロディア教授、およびチームドクターのイタロ・レオ医師からなる医療スタッフによる協議の結果、S.S.ラツィオは以下の通り発表する。 ラツィオ対ミランのリーグ戦において、マッティア・ザッカニーは右太ももの内側広筋および中間広筋に中等度の外傷性筋損傷を負いました。同選手はすでにリハビリプログラムを開始しています」と記されている。
回復にかかる時間
中等度の怪我であり、回復には1ヶ月以上を要するため、状況は深刻だ。次節のボローニャ戦、イタリア代表の試合に加え、4月のパルマ、フィオレンティーナ、ナポリ戦も欠場することになる。 ラツィオにとって今シーズン最大の山場となる、4月22日のアタランタとのコッパ・イタリア準決勝第2戦への復帰を目指すが、そのためには奇跡的な回復が必要となる。そうでなければ、4月26日のウディネーゼ戦（第34節）への復帰に向けて調整を進めることになる。シーズン終了とは言えないが、ザッカニーが復帰するのはシーズン終盤のわずか数試合に限られるだろう。
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