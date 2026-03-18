ラツィオ、ザッカニに不運：筋肉損傷のため、イタリア代表のプレーオフを欠場

中等度の怪我であり、回復には1ヶ月以上を要するため、状況は深刻だ。次節のボローニャ戦、イタリア代表の試合に加え、4月のパルマ、フィオレンティーナ、ナポリ戦も欠場することになる。 ラツィオにとって今シーズン最大の山場となる、4月22日のアタランタとのコッパ・イタリア準決勝第2戦への復帰を目指すが、そのためには奇跡的な回復が必要となる。そうでなければ、4月26日のウディネーゼ戦（第34節）への復帰に向けて調整を進めることになる。シーズン終了とは言えないが、ザッカニーが復帰するのはシーズン終盤のわずか数試合に限られるだろう。