コッパ・イタリアに全力を注ぐ。ラツィオにとって、ヨーロッパの舞台に戻るための唯一の道はそこしかない。 リーグ戦での平凡な成績を諦めざるを得ないファンたちもそれを理解している。サッリ監督率いるチームもそれを理解しており、彼に多大な愛情を示してくれたこの街にトロフィーを贈るチャンスかもしれない。そしてロティート会長もそれを理解している。移籍市場が凍結した状態で始まり、激しい抗議と空っぽのスタジアムで終わろうとしているこの惨憺たるシーズンにおいて、面目を保つ可能性を見出しているのだ。 コッパ・イタリアの決勝進出さえ確保できれば、来シーズンのイタリア・スーパーカップのファイナル4への出場も確定し、クラブの資金源となる。したがって、このトロフィーを獲得することは、スポーツ面でも経済面でも、ビアンコチェーレのシーズンを救うことになるかもしれない。
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ラツィオ、コッパ・イタリア制覇を目指す：ロティート会長、優勝時の報奨金を倍増
受賞歴
こうした理由から、『コリエレ・デロ・スポルト』紙が本日報じているように、ロティート会長は、勝利した場合に選手、監督、スタッフに約束していた報奨金を倍増させることを決めたようだ。 総額は現時点で約200万ユーロだが、400万ユーロを超える見込みだ。数週間前、ボローニャとのPK戦の末に勝利した準々決勝の前から、ラツィオの会長はチームに対し、この大会で勝ち進むために全力を尽くすよう激励していた。 ダッラ・アラ・スタジアムでのテイラーによる決勝PK成功後のオーナーの歓喜ぶ姿は、彼がこの大会をいかに重視しているかを如実に物語っている。そのため、アタランタとのベルガモでの第2戦まで1ヶ月余りを残す現在、注目はすでにこの決定的な一戦に集まっている。この試合に勝利すれば、5月13日にオリンピコで行われるインテル対コモの勝者との決勝戦への道が開かれることになる。
よく
サッリにとっても、このカップ戦は重要なものとなった。どんな手段を使ってもトロフィーを勝ち取ることこそが、彼のサッカー観だったわけではない。そして、コッパ・イタリアに彼が特に熱狂したことは一度もなく、それは周知の事実だ。しかし今年、ラツィオのチームを取り巻く特殊な状況が、彼に別の考えを抱かせている。 様々な面で問題の多かったシーズンを経て、ラツィオと共に勝利を収めることは、この場合、個人的なリベンジの味わいを持つことになるだろう。ただし、彼自身がほのめかしているように、それはあくまで一時的な喜びに過ぎない。コッパ・イタリアの勝敗は、自身の将来やラツィオでの技術的な構想に関する評価には何の影響も及ぼさない。 彼は、来年を「ゼロ年」ではなく「元年」にしたいと考えている。結束したチーム環境と満員のスタジアムを取り戻し、クラブとサポーターの対立の渦中に置かれるような事態は避けたいのだ。監督の続投は、コッパ・イタリアでの戦績の行方ではなく、こうした状況にかかっている。