ラツィオ、コッパ・イタリア制覇を目指す：ロティート会長、優勝時の報奨金を倍増

サッリにとっても、このカップ戦は重要なものとなった。どんな手段を使ってもトロフィーを勝ち取ることこそが、彼のサッカー観だったわけではない。そして、コッパ・イタリアに彼が特に熱狂したことは一度もなく、それは周知の事実だ。しかし今年、ラツィオのチームを取り巻く特殊な状況が、彼に別の考えを抱かせている。 様々な面で問題の多かったシーズンを経て、ラツィオと共に勝利を収めることは、この場合、個人的なリベンジの味わいを持つことになるだろう。ただし、彼自身がほのめかしているように、それはあくまで一時的な喜びに過ぎない。コッパ・イタリアの勝敗は、自身の将来やラツィオでの技術的な構想に関する評価には何の影響も及ぼさない。 彼は、来年を「ゼロ年」ではなく「元年」にしたいと考えている。結束したチーム環境と満員のスタジアムを取り戻し、クラブとサポーターの対立の渦中に置かれるような事態は避けたいのだ。監督の続投は、コッパ・イタリアでの戦績の行方ではなく、こうした状況にかかっている。