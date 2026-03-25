ラツィオ、ゴールキーパーの将来は依然として不透明：プロヴェデル、モッタ、マンダスの去就をめぐり協議が進められている

また、クリストス・マンダスの件も注目すべき点だ。彼は1月に250万ポンドでボーンマスへレンタル移籍した（これは2023年にラツィオがオフィ・クレタに支払った移籍金の約3倍に相当する）が、買い取りオプションは1750万ポンドに設定されている。 しかし、このイングランドのクラブにはすでにペトロヴィッチ（昨夏チェルシーから約3000万ユーロで獲得）が在籍しており、2001年生まれのギリシャ人選手まで買い取るかどうかは全く定かではない。というのも、これまでのところマンダスはまだピッチに立つ機会を得られていないからだ。それにもかかわらず、フォルメロでは楽観的な見方が広がっている。ファビアーニは、最終的にはイングランド側が買い取り条項を行使すると確信している。 仮にそうならなかったとしても、マンダスがラツィオに復帰するというシナリオも、クラブ側としては歓迎すべきものとなるだろう。その時点で、プロヴェデル、モッタ、そしてマンダスのうち、誰を放出するか、誰を残すかという判断が下されることになる。