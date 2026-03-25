ラツィオ、ゴールキーパーの将来は依然として不透明：プロヴェデル、モッタ、マンダスの去就をめぐり協議が進められている

ラツィオのゴールキーパー陣の現在と未来は、まだ不透明だ。
イヴァン・プロヴェデルの負傷により、フォルメロでは予想よりもはるかに早く、若きモッタにチャンスが巡ってきた。
彼の好パフォーマンスと、マンダスも絡む移籍市場の動向が、クラブに再考を迫っている。
ラツィオのゴールキーパー陣の現在と未来は、まだ不透明だ。
イヴァン・プロヴェデルの負傷により、フォルメロでは予想よりもはるかに早く、若きモッタにチャンスが巡ってきた。
彼の好パフォーマンスと、マンダスも絡む移籍市場の動向が、クラブに再考を迫っている。
肩の手術を受けたプロヴェデルの今シーズンは早期に幕を閉じた。彼を失ったラツィオは、チームの要を失ったことになる。夏にどのような状態で復帰できるかが、彼の将来を左右する決定的な要因となるだろう。実際、チーム平均年齢を徐々に引き下げていくという構想は今後も継続される。プロヴェデルは1994年生まれであり、いずれにせよ彼に関する検討は行われることになる。 また、サッリ監督がチームに残留するかどうかも大きな要因となる。このフリウリ出身のゴールキーパーが最高のシーズンを過ごしたのは、まさに「コマンダンテ」ことサッリ監督の下でのことだった。したがって、もし監督が退任することになれば、2027年に契約満了を迎えるこの選手の去就も、それに続いて決まる可能性が高い。
というのも、1月にレッジャーナから約100万ユーロで加入した2005年生まれのエドアルド・モッタが、今のところ期待通りの活躍を見せているからだ。当初はこの移籍は将来を見据えたものだったが、やむを得ず即戦力としての起用となり、さらには定位置を確保する可能性さえ出てきた。 これまでのプレーからは、彼の個性と大きな成長の余地がうかがえる。クラブは彼をチームの基盤となる選手と見なしており、移籍費用が低額だったことも相まって、戦略的な投資となっている。このパフォーマンスを維持できれば、プロヴェデルの復帰の有無にかかわらず、来シーズンもスタメンの座を争う可能性さえ排除できない。
また、クリストス・マンダスの件も注目すべき点だ。彼は1月に250万ポンドでボーンマスへレンタル移籍した（これは2023年にラツィオがオフィ・クレタに支払った移籍金の約3倍に相当する）が、買い取りオプションは1750万ポンドに設定されている。 しかし、このイングランドのクラブにはすでにペトロヴィッチ（昨夏チェルシーから約3000万ユーロで獲得）が在籍しており、2001年生まれのギリシャ人選手まで買い取るかどうかは全く定かではない。というのも、これまでのところマンダスはまだピッチに立つ機会を得られていないからだ。それにもかかわらず、フォルメロでは楽観的な見方が広がっている。ファビアーニは、最終的にはイングランド側が買い取り条項を行使すると確信している。 仮にそうならなかったとしても、マンダスがラツィオに復帰するというシナリオも、クラブ側としては歓迎すべきものとなるだろう。その時点で、プロヴェデル、モッタ、そしてマンダスのうち、誰を放出するか、誰を残すかという判断が下されることになる。