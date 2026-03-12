ラツィオ、カタルディとロマニョーリの最新情報：ミランに流れる情報

午後、イヴォ・プルチーニ教授、ファビオ・ロディア教授、チームドクターのイタロ・レオ医師からなる医療スタッフによる協議の結果、以下の通りお知らせいたします。

ダニーロ・カタルディは左腓腹筋に軽度の肉離れを負いました。

アレッシオ・ロマニョーリは、特定の運動トレーニングを行いました。

トマ・ベーシックは、部分的にグループで運動および戦術トレーニングを行いました。

サミュエル・ギゴは、個別トレーニングプログラムを継続しています。

選手たちの臨床経過に基づき、随時更新いたします。