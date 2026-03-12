Goal.com
ラツィオ、カタルディとロマニョーリの最新情報：ミランに流れる情報

クラブ・ビアンコチェーレの医療報告。

ダニーロ・カタルディはミラン戦に出場しない。ラツィオのMFは腓腹筋に軽度の筋損傷を負ったため、マウリツィオ・サッリ監督が日曜夜にオリンコで行われる試合で起用することはできない。

プロヴェデル、ギゴ、ロヴェッラも欠場する一方、ミッドフィールドではラツィオの医療スタッフがベーシックの復帰を期待しており、ディフェンスでは元ラツィオ選手のロマニョーリが復帰する見込みだ

    午後、イヴォ・プルチーニ教授、ファビオ・ロディア教授、チームドクターのイタロ・レオ医師からなる医療スタッフによる協議の結果、以下の通りお知らせいたします。

    ダニーロ・カタルディは左腓腹筋に軽度の肉離れを負いました。

    アレッシオ・ロマニョーリは、特定の運動トレーニングを行いました。

    トマ・ベーシックは、部分的にグループで運動および戦術トレーニングを行いました。

    サミュエル・ギゴは、個別トレーニングプログラムを継続しています。

    選手たちの臨床経過に基づき、随時更新いたします。

