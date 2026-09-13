「監督としての私の歩みが示しているのはこういうことだ。私がミランを去ると、彼らはリーグ優勝する。私がナポリを去ると、彼らはリーグ優勝する。 私は選手たちに、どうすれば 日々成長できるか を理解させるために取り組み、規律、時間どおりに来ること、自分たちに ルール を課すことに取り組んでいる。選手たちもその点を認めてくれていて、私はそれを大切にしている。この点については初日から取り組んできた。きちんとした若者たちを相手にしていれば、努力が報われると理解させるのは当然のことだ。私たちはこの歩みを始め、このグループが見せてくれている姿勢には感謝しなければならない。 こうしたパフォーマンスができているのなら、その功績は彼らにある」





「SDのファビアーニが目標はヨーロッパだと話した？ 私たちはすでに十分なプレッシャーを背負っているし、今のような状況でプレーするのは簡単ではない。ヨーロッパについて語るのは適切ではない。 これは論争ではないし、責任から逃げたいわけでもない。ラツィオのようなクラブを率いるなら、常に大きなことを成し遂げることを考えなければならないからだ。私たちの目標は 一試合一試合に集中することだ。最低限の目標がヨーロッパだと言われるのには賛成できない。もし自分たちをごまかしたいならそう言えばいいが、これは論争のためではなく、単純に不要なプレッシャーだからだ。 相手が誰かは重要ではなく、常に重要なのは姿勢だ。そして私たちはこの道を進み続けるだけの力を示さなければならない。私たちは、輝きを欠くと脆くなることを見てきた。ここが改善しなければならない点であり、それは仕事を通してしかできない。その上でミラン相手に苦しむのは当然のことだが、この勝ち点1を持ち帰る」