まずは夏のアプローチ、その後の方針転換、そして再燃、新たな加速。では今はどうか。よほど衝撃的な急展開でもない限り、決定的となる交渉決裂だ。 マウロ・イカルディのラツィオ行きを巡る“テレノベラ”は、元インテルのFWがフリーのまま残り、今後は移籍金なしでのさらなるオファーに耳を傾けることになったことで、事実上終わりを迎えた。
Getty Images
翻訳者：
ラツィオ、イカルディ獲得は遠のく：ガットゥーゾとクラブの財政事情が「ノー」の背景に
財政面への懸念
拒否の背景にある理由はそれぞれ異なり、正反対の二つの方向に向かうものだが、いずれも極めて重要だ。1つ目はクラブの財務に関するもので、周知の通り、とりわけスカッド・コスト・レシオ（チームのコストがクラブの年間会計に与える影響を示す指標）の面で厳しい状況にある。これはリーグ参加登録や移籍市場におけるさまざまな自由度を左右するものだ。要するに、イカルディには、クラブが努力を重ねたにもかかわらず、要求に近い契約や年俸が本当に提示されたことは一度もなく、クラブもそれ以上には踏み込もうとせず、また踏み込めなかった。
ガットゥーゾの拒否
さらに、すでに夏の間にも起きていたように、この移籍の可能性に対して最も大きな懸念を示したのは、ほかでもないラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督だった。
アルゼンチン人FWは、ガットゥーゾ監督が思い描くプレーに理想的なストライカーではない。何より、同監督は移籍市場の終盤にアンドレア・ピナモンティを先発の9番として迎えることを選び、承認しており、元サッスオーロFWへの信頼を撤回する考えはまったくない。実際、イカルディの獲得はイタリア人ストライカーに不必要なプレッシャーをかけるだけでなく、自身の選択にも圧力を及ぼすことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。