さらに、すでに夏の間にも起きていたように、この移籍の可能性に対して最も大きな懸念を示したのは、ほかでもないラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督だった。

アルゼンチン人FWは、ガットゥーゾ監督が思い描くプレーに理想的なストライカーではない。何より、同監督は移籍市場の終盤にアンドレア・ピナモンティを先発の9番として迎えることを選び、承認しており、元サッスオーロFWへの信頼を撤回する考えはまったくない。実際、イカルディの獲得はイタリア人ストライカーに不必要なプレッシャーをかけるだけでなく、自身の選択にも圧力を及ぼすことになる。